Россия передала странам СНГ тест-системы на COVID-19

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Эпидемиологическая ситуация в Эпидемиологическая ситуация в СНГ остается сложной, но стабильной, принимаемые правительствами стран меры позволяют сдерживать распространение коронавируса , сообщается на сайте Роспотребнадзора

Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Согласно данным, 21 апреля состоялась видеоконференция по борьбе с новой коронавирусной инфекцией под председательством Роспотребнадзора. Отмечается, что в ней приняли участие представители профильных ведомств Азербайджана Узбекистана , а также исполкома СНГ и европейского регионального бюро ВОЗ

"Эпидемиологическая ситуация на пространстве СНГ в целом остаётся сложной, но стабильной. Принимаемые правительствами стран профилактические меры, предусматривающие самоизоляцию и социальное дистанцирование, позволяют сдерживать распространение инфекции", - говорится в сообщении.

Кроме того, страны СНГ поблагодарили РФ за предоставление высокоэффективных тест-систем. Суммарно в страны СНГ передано тест-систем для проведения около 200 тысяч исследований. Кроме того, партнеры отметили использование российских методик и рекомендаций при проведении противоэпидемических мероприятий.

"В целом сегодня странам СНГ удаётся противостоять стремительному распространению эпидемии, в том числе и благодаря результатам российских программ содействия, которые Роспотребнадзор успешно реализует в регионе в течение последних лет. Программы направлены на укрепление национального потенциала государств-участников СНГ в сфере противодействия инфекционным болезням и создание единой системы оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации санитарно-эпидемиологического характера", - подчеркивается в сообщении.

Добавляется, что участники также поддержали российское предложение об актуализации нормативно-правовой базы сотрудничества и подписании соглашения о сотрудничестве в области санитарной охраны территорий государств-участников СНГ и соглашения о сотрудничестве государств–участников СНГ по предупреждению и реагированию на чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения санитарно-эпидемиологического характера.