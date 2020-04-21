Ветераны ВОВ из КЧР получат от парламентариев по 50 тысяч рублей

ЧЕРКЕССК, 21 апр - РИА Новости. Ветераны Великой Отечественной войны, проживающие в Карачаево-Черкесии, получат дополнительные выплаты в размере 50 тысяч рублей в связи с 75-летием Великой Победы от депутатов Госдумы и сенаторов Совета Федерации от КЧР, сообщили в пресс-службе главы региона.
Представители республики в двух палатах Федерального Собрания предусмотрели дополнительную поддержку для 115 ветеранов, проживающих во всех городах и районах Карачаево-Черкесии.
Ранее участникам Великой Отечественной войны в дополнение к федеральным средствам в размере 75 тысяч рублей по решению главы КЧР Рашида Темрезова из регионального бюджета перечислили по 50 тысяч рублей ко Дню Победы.