В Петербурге оштрафовали организатора крестного хода

"Суд установил, что (Артем) Скрипкин совершил правонарушение, предусмотренного ч.1 ст.20.2.2 КоАП РФ (Организация не являющегося публичным мероприятием массового передвижения граждан в общественных местах). Суд назначил наказание в виде штрафа в 10 тысяч рублей", - говорится в сообщении пресс-службы.

Сообщается, что Скрипкин 19 апреля в нарушение режима действующих в городе ограничений из-за распространения коронавируса призывал граждан к участию в крестном ходе. Суд установил, что менее 15 человек двигались от Думской улицы по Невскому проспекту, тем самым нарушив общественный порядок.

По информации пресс-службы судов, Скрипкин вину в совершении административного правонарушения не признал. "Он пояснил, что призывал граждан к проведению крестного хода и участвовал в шествии во время и в месте, указанном в постановлении, при этом требования санитарных норм им соблюдались", - рассказали в пресс-службе судов.