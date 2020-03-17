https://ria.ru/20200317/1568745473.html

Валаамский монастырь временно не принимает паломников из-за COVID-19

Валаамский монастырь временно не принимает паломников из-за COVID-19

Валаамский Спасо-Преображенский ставропигиальный мужской монастырь до Пасхи приостановил прием паломников, туристов, волонтеров и трудников, сообщил РИА Новости РИА Новости, 15.03.2021

2020-03-17T18:32

2020-03-17T18:32

2021-03-15T14:21

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общество

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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Валаамский Спасо-Преображенский ставропигиальный мужской монастырь до Пасхи приостановил прием паломников, туристов, волонтеров и трудников, сообщил РИА Новости игумен монастыря епископ Троицкий Панкратий."Паломники, туристы, трудники – все, чье пребывание не связано со служебной необходимостью, не смогут до Пасхи попасть на остров. Работники пожарной охраны, полиция, энергетики приезжают сменами. Насельникам запрещено выезжать с острова, кроме медицинских случаев. Не касаются ограничения местных жителей: сейчас на Валааме их около 40", - сказал РИА Новости епископ Панкратий.Он подчеркнул, что ранее опубликованная в СМИ информация о введении на острове карантина не соответствуют действительности. "Речь идет не о карантине, а о профилактических мерах. Монастырь не имеет права вводить карантин на территории Валаамского архипелага, но мы обязаны принять меры, чтобы уберечь людей", - пояснил игумен.По его словам, строгие меры оправданы, так как в монастыре проживает много людей из "группы риска", для которых коронавирус особенно опасен: пожилых, с ослабленным иммунитетом, больных сердечно-сосудистыми заболеваниями."Остров в чем-то подобен океанскому лайнеру. Если сюда попадает какая-то инфекция, мы все болеем. Обычно ее "привозят" паломники или трудники из Петербурга. При наших традиционных привычках - целовать руки, приветствовать друг друга лобызанием, инфекция распространяется мгновенно", - рассказал игумен Валаамского монастыря.Для предотвращения распространения инфекции в монастыре проводят дополнительную санитарную обработку кораблей, а пассажиров при посадке осматривает медработник с дистанционным термометром. Кроме того, на Валааме "будут следовать и букве, и духу" предписания Русской церкви по противодействию коронавирусу. "Сегодня опубликовали инструкцию по профилактическим мерам для Московской епархии. Это прямое указание для нас, так как монастырь ставропигиальный (подчиняется патриарху Московскому и вся Руси, административно входит в Московскую епархию – ред.)", - уточнил владыка.Епископ Панкратий напомнил, что власти Карелии рекомендуют жителям воздерживаться от поездок в города-миллионники, например Петербург, а также призвал верующих "не искушать Господа, не подвергать людей опасности" и воздержаться от любых паломнических поездок до улучшения эпидемиологической обстановки.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 160 тысяч человек более чем в 150 странах, большинство выздоровели, более 6 тысяч скончались.

https://ria.ru/20200317/1568726738.html

https://ria.ru/20200317/1568717817.html

https://ria.ru/20200317/1568743296.html

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, религия, валаамский монастырь, валаам, санкт-петербург, общество