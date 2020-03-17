Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200317/1568745473.html
Валаамский монастырь временно не принимает паломников из-за COVID-19
Валаамский монастырь временно не принимает паломников из-за COVID-19
Валаамский Спасо-Преображенский ставропигиальный мужской монастырь до Пасхи приостановил прием паломников, туристов, волонтеров и трудников, сообщил РИА Новости РИА Новости, 15.03.2021
2020-03-17T18:32
2021-03-15T14:21
религия и мировоззрение
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
религия
валаамский монастырь
валаам
санкт-петербург
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155689/94/1556899418_0:60:1000:623_1920x0_80_0_0_2a3868df077aa4fdedbf449448f82583.jpg
МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Валаамский Спасо-Преображенский ставропигиальный мужской монастырь до Пасхи приостановил прием паломников, туристов, волонтеров и трудников, сообщил РИА Новости игумен монастыря епископ Троицкий Панкратий."Паломники, туристы, трудники – все, чье пребывание не связано со служебной необходимостью, не смогут до Пасхи попасть на остров. Работники пожарной охраны, полиция, энергетики приезжают сменами. Насельникам запрещено выезжать с острова, кроме медицинских случаев. Не касаются ограничения местных жителей: сейчас на Валааме их около 40", - сказал РИА Новости епископ Панкратий.Он подчеркнул, что ранее опубликованная в СМИ информация о введении на острове карантина не соответствуют действительности. "Речь идет не о карантине, а о профилактических мерах. Монастырь не имеет права вводить карантин на территории Валаамского архипелага, но мы обязаны принять меры, чтобы уберечь людей", - пояснил игумен.По его словам, строгие меры оправданы, так как в монастыре проживает много людей из "группы риска", для которых коронавирус особенно опасен: пожилых, с ослабленным иммунитетом, больных сердечно-сосудистыми заболеваниями."Остров в чем-то подобен океанскому лайнеру. Если сюда попадает какая-то инфекция, мы все болеем. Обычно ее "привозят" паломники или трудники из Петербурга. При наших традиционных привычках - целовать руки, приветствовать друг друга лобызанием, инфекция распространяется мгновенно", - рассказал игумен Валаамского монастыря.Для предотвращения распространения инфекции в монастыре проводят дополнительную санитарную обработку кораблей, а пассажиров при посадке осматривает медработник с дистанционным термометром. Кроме того, на Валааме "будут следовать и букве, и духу" предписания Русской церкви по противодействию коронавирусу. "Сегодня опубликовали инструкцию по профилактическим мерам для Московской епархии. Это прямое указание для нас, так как монастырь ставропигиальный (подчиняется патриарху Московскому и вся Руси, административно входит в Московскую епархию – ред.)", - уточнил владыка.Епископ Панкратий напомнил, что власти Карелии рекомендуют жителям воздерживаться от поездок в города-миллионники, например Петербург, а также призвал верующих "не искушать Господа, не подвергать людей опасности" и воздержаться от любых паломнических поездок до улучшения эпидемиологической обстановки.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 160 тысяч человек более чем в 150 странах, большинство выздоровели, более 6 тысяч скончались.
https://ria.ru/20200317/1568726738.html
https://ria.ru/20200317/1568717817.html
https://ria.ru/20200317/1568743296.html
валаам
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/155689/94/1556899418_111:0:1000:667_1920x0_80_0_0_680237c7a74a0704e909c610073a67eb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, религия, валаамский монастырь, валаам, санкт-петербург, общество

Валаамский монастырь временно не принимает паломников из-за COVID-19

18:32 17.03.2020 (обновлено: 14:21 15.03.2021)
 
© Фото : предоставлено организаторами фестиваля " Просветитель"Фестиваль "Просветитель" на Валааме
Фестиваль Просветитель на Валааме
© Фото : предоставлено организаторами фестиваля " Просветитель"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Валаамский Спасо-Преображенский ставропигиальный мужской монастырь до Пасхи приостановил прием паломников, туристов, волонтеров и трудников, сообщил РИА Новости игумен монастыря епископ Троицкий Панкратий.
"Паломники, туристы, трудники – все, чье пребывание не связано со служебной необходимостью, не смогут до Пасхи попасть на остров. Работники пожарной охраны, полиция, энергетики приезжают сменами. Насельникам запрещено выезжать с острова, кроме медицинских случаев. Не касаются ограничения местных жителей: сейчас на Валааме их около 40", - сказал РИА Новости епископ Панкратий.
Он подчеркнул, что ранее опубликованная в СМИ информация о введении на острове карантина не соответствуют действительности. "Речь идет не о карантине, а о профилактических мерах. Монастырь не имеет права вводить карантин на территории Валаамского архипелага, но мы обязаны принять меры, чтобы уберечь людей", - пояснил игумен.
По его словам, строгие меры оправданы, так как в монастыре проживает много людей из "группы риска", для которых коронавирус особенно опасен: пожилых, с ослабленным иммунитетом, больных сердечно-сосудистыми заболеваниями.
В лаборатории
17 марта 2020, 14:14Распространение коронавируса
Ученые выяснили, какая группа крови наиболее подвержена коронавирусу
"Остров в чем-то подобен океанскому лайнеру. Если сюда попадает какая-то инфекция, мы все болеем. Обычно ее "привозят" паломники или трудники из Петербурга. При наших традиционных привычках - целовать руки, приветствовать друг друга лобызанием, инфекция распространяется мгновенно", - рассказал игумен Валаамского монастыря.
Для предотвращения распространения инфекции в монастыре проводят дополнительную санитарную обработку кораблей, а пассажиров при посадке осматривает медработник с дистанционным термометром. Кроме того, на Валааме "будут следовать и букве, и духу" предписания Русской церкви по противодействию коронавирусу. "Сегодня опубликовали инструкцию по профилактическим мерам для Московской епархии. Это прямое указание для нас, так как монастырь ставропигиальный (подчиняется патриарху Московскому и вся Руси, административно входит в Московскую епархию – ред.)", - уточнил владыка.
Прихожанка в Соборе Казанской Иконы Божией Матери на Красной площади в Москве
17 марта 2020, 12:05Религия и мировоззрение
РПЦ ужесточила санитарные правила при проведении богослужений
Епископ Панкратий напомнил, что власти Карелии рекомендуют жителям воздерживаться от поездок в города-миллионники, например Петербург, а также призвал верующих "не искушать Господа, не подвергать людей опасности" и воздержаться от любых паломнических поездок до улучшения эпидемиологической обстановки.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 160 тысяч человек более чем в 150 странах, большинство выздоровели, более 6 тысяч скончались.
Женщина в медицинской маске
17 марта 2020, 18:00Распространение коронавируса
Финляндия закроет границы из-за риска распространения коронавируса
 
Религия и мировоззрениеКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РелигияВалаамский монастырьВалаамСанкт-ПетербургОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:16Кремль не будет реагировать на обращение Навальной к Путину
13:15Власти объяснили, почему у сахалинских нефтяников самые высокие зарплаты
13:07Опубликовано видео допроса экстремистов, задержанных в Ростове-на-Дону
13:06МИД настроен на сотрудничество с новым правительством Израиля
13:06Антигуа и Барбуда зарегистрировала вакцину "Спутник V"
13:04Кремль прокомментировал заявление Макрона о "мировой войне нового типа"
13:04В Ростовской области застрелили 12-летнего мальчика
13:01Путин в пятницу вечером заслушает доклад главкома ВМФ
12:59Песков объяснил, почему в Пензенской области не назначен врио губернатора
12:58В Кремле ответили на вопрос о вакцинации дочерей Путина от коронавируса
12:58Россия не политизирует тему вакцинации от COVID-19, заявили в Кремле
12:55МИД пообещал адекватный ответ на усиление присутствия НАТО в Черном море
12:55В Кремле прокомментировали жалобы на систему здравоохранения ФСИН
12:53В Кремле рассказали о самочувствии Путина после прививки от коронавируса
12:50Лукашенко призвал белорусских ученых создать лучшую вакцину от COVID-19
12:49В МИД назвали заявление Борреля о России оскорбительным
12:48ПФР обозначил сроки оформления свидетельства пенсионера
12:46В Минфине назвали основную ошибку неопытных игроков на финансовом рынке
12:42В Польше впервые выявили более 35 тысяч случаев COVID-19 за сутки
12:31МИД назвал слова Блинкена о вакцинах нелепыми
Лента новостейМолния