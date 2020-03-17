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2020-03-17T01:25+0300
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Соратник Зеленского заявил о приближении дефолта
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РИА Новости

Соратник Зеленского заявил о приближении дефолта

01:25 17.03.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУчастники митинга "Финансовый майдан" в Киеве
Участники митинга Финансовый майдан в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Участники митинга "Финансовый майдан" в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Депутат Верховной рады от партии Владимира Зеленского "Слуга народа" Александр Дубинский заявил в интервью YouTube-каналу "Vласть vs Vлащенко", что Украина движется к дефолту.
"Как государство и экономика – мы идем к дефолту", - сказал Дубинский. По его словам, вернуть долги, сформировавшиеся на внешнем и внутреннем рынках, без глобальной финансовой помощи невозможно.
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При этом депутат указал, что план "выживания страны" в случае отсутствия помощи от МВФ у киевских властей отсутствует. "Стратегия выживания государства Украина и его экономики в условиях коронавируса – есть план? Нет плана", - заключил Дубинский.
Ранее бывший министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что в стране, несмотря на реляции правительства об успехах в экономике, начался бюджетный кризис, грозящий дефолтом.
МВФ в декабре 2018 года утвердил кредитную программу stand by для Украины на 3,9 миллиарда долларов. Срок ее реализации составлял 14 месяцев. При этом 1,4 миллиарда долларов были выданы сразу, а выделение последующих траншей зависело от итогов полугодовых обзоров. Изначально Киев ожидал очередного транша от МВФ в мае 2019 года, затем в июне, а в итоге он был отложен до формирования нового правительства. Впоследствии речь зашла о формировании новой кредитной программы.
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Украину в 2020 году может ждать дефолт, считает Медведчук
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Александр ДубинскийПартия "Слуга народа"Ситуация на УкраинеВерховная Рада УкраиныМВФВладимир ЗеленскийВ мире
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