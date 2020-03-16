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Религия и мировоззрение
2020-03-16T22:29+0300
https://ria.ru/20200316/1568698358.html
Учебные заведения РПЦ перейдут на дистанционное обучение
https://cdn25.img.ria.ru/images/114565/62/1145656200_0:2130:3968:4362_1036x0_80_0_0_cefa2961a3dcee4e53298dce546edeb0.jpg
РИА Новости

Учебные заведения РПЦ перейдут на дистанционное обучение

22:29 16.03.2020
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© РИА Новости . Сергей ПятаковСвято-Тихоновский православный университет в восстановленном Московском епархиальном доме
Свято-Тихоновский православный университет в восстановленном Московском епархиальном доме
© РИА Новости . Сергей Пятаков
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Учебный комитет Русской православной церкви (РПЦ) направил ректорам высших духовных учебных заведений РПЦ письмо в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции на территории России, в котором предлагается перейти на дистанционное обучение, сообщает сайт Церкви.
"С учетом специфики функционирования духовных учебных заведений благословляется принять следующие меры: 1. перейти с 18 марта 2020 года на осуществление учебного процесса исключительно с использованием дистанционных технологий, направив студентов со стационара по местам проживания; 2. для оставшихся в расположении духовных школ студентов свести до минимума возможность покидать расположение учебного заведения", - говорится в письме.
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Также предлагается организовать учебный процесс в соответствии с принятыми ранее приказами министра науки и высшего образования с сохранением существующей оплаты труда согласно штатному расписанию, обратить особое внимание на дисциплинарный контроль и соблюдение режима ограниченного выхода.
Кроме того, в письме говорится о необходимости "ограничить по возможности проведение очных совещаний и исключить проведение мероприятий с участием студентов и преподавателей, а также свести к минимуму направление в служебные командировки", "отложить проведение сессий отделения заочного обучения, курсов повышения квалификации и так далее до улучшения эпидемиологической обстановки".
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