Учебные заведения РПЦ перейдут на дистанционное обучение

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Учебный комитет Русской православной церкви (РПЦ) направил ректорам высших духовных учебных заведений РПЦ письмо в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции на территории России, в котором предлагается перейти на дистанционное обучение, сообщает сайт Церкви.
"С учетом специфики функционирования духовных учебных заведений благословляется принять следующие меры: 1. перейти с 18 марта 2020 года на осуществление учебного процесса исключительно с использованием дистанционных технологий, направив студентов со стационара по местам проживания; 2. для оставшихся в расположении духовных школ студентов свести до минимума возможность покидать расположение учебного заведения", - говорится в письме.
Также предлагается организовать учебный процесс в соответствии с принятыми ранее приказами министра науки и высшего образования с сохранением существующей оплаты труда согласно штатному расписанию, обратить особое внимание на дисциплинарный контроль и соблюдение режима ограниченного выхода.
Кроме того, в письме говорится о необходимости "ограничить по возможности проведение очных совещаний и исключить проведение мероприятий с участием студентов и преподавателей, а также свести к минимуму направление в служебные командировки", "отложить проведение сессий отделения заочного обучения, курсов повышения квалификации и так далее до улучшения эпидемиологической обстановки".