Учебные заведения РПЦ перейдут на дистанционное обучение

Также предлагается организовать учебный процесс в соответствии с принятыми ранее приказами министра науки и высшего образования с сохранением существующей оплаты труда согласно штатному расписанию, обратить особое внимание на дисциплинарный контроль и соблюдение режима ограниченного выхода.

Кроме того, в письме говорится о необходимости "ограничить по возможности проведение очных совещаний и исключить проведение мероприятий с участием студентов и преподавателей, а также свести к минимуму направление в служебные командировки", "отложить проведение сессий отделения заочного обучения, курсов повышения квалификации и так далее до улучшения эпидемиологической обстановки".