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Религия и мировоззрение
2020-03-16T22:19+0300
https://ria.ru/20200316/1568698083.html
Власти Петербурга призвали православных не целовать крест в храмах
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/10/1568687874_0:138:3072:1866_1036x0_80_0_0_b09edfa128caa2b52b0d4d0f1fa526aa.jpg
РИА Новости

Власти Петербурга призвали православных не целовать крест в храмах

22:19 16.03.2020
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© РИА Новости / Сергей ПятаковПрихожанка в Соборе Казанской Иконы Божией Матери на Красной площади в Москве
Прихожанка в Соборе Казанской Иконы Божией Матери на Красной площади в Москве
© РИА Новости / Сергей Пятаков
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мар - РИА Новости. Вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев рекомендовал верующим пока воздержаться от обряда целования креста в храмах из-за угрозы распространения коронавируса.
"Хочу, чтобы все горожане с пониманием отнеслись к ситуации. Но вы же понимаете, какой способ распространения инфекции. Мы светское государство, мы уважаем религиозные традиции. Но тем не менее, это прямой путь распространения коронавирусной инфекции. Конечно, каждый принимает решение сам, но я не рекомендую этого делать", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, надо ли отказываться от целования приходом одного распятия в течение крестопоклонной недели.
Прихожанка в соборе Казанской Иконы Божией Матери на Красной площади в Москве
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