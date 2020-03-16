Власти Петербурга призвали православных не целовать крест в храмах

"Хочу, чтобы все горожане с пониманием отнеслись к ситуации. Но вы же понимаете, какой способ распространения инфекции. Мы светское государство, мы уважаем религиозные традиции. Но тем не менее, это прямой путь распространения коронавирусной инфекции. Конечно, каждый принимает решение сам, но я не рекомендую этого делать", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, надо ли отказываться от целования приходом одного распятия в течение крестопоклонной недели.