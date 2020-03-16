Соратник Зеленского матом высказался о ситуации с продовольствием

"У нас ни черта нет. Хорошо, у нас есть фуражная пшеница, урожай которой еще не созрел", — добавил он.

Депутат подчеркнул, что обращался в Госрезерв Украины и публиковал их реакцию на его запрос.

"Ответ Госрезерва: "У нас ничего нет. Вообще", — пояснил он, выругавшись матом.

По его словам, после публикации ему стали писать разные люди и рассказали, что в стране пусты даже стратегические запасы горючего.

"Там просто каналы, в которые засовывается мерная труба, щуп, они заварены снизу, в них топливо есть, то есть замкнутая система — труба, куда опускается щуп, в ней топливо есть, а цистерна пустая", — рассказал Дубинский.

По его словам, в Госрезерве страны нет даже консервов.