Соратник Зеленского матом высказался о ситуации с продовольствием

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Александр Дубинский заявил, что украинский Госрезерв пуст.
В интервью на ютьюб-канале "Vласть vs Vлащенко" Дубинский сказал, что Украина импортирует продукты питания — например, овощи, мясо и сыры.
"У нас ни черта нет. Хорошо, у нас есть фуражная пшеница, урожай которой еще не созрел", — добавил он.
Депутат подчеркнул, что обращался в Госрезерв Украины и публиковал их реакцию на его запрос.
"Ответ Госрезерва: "У нас ничего нет. Вообще", — пояснил он, выругавшись матом.
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По его словам, после публикации ему стали писать разные люди и рассказали, что в стране пусты даже стратегические запасы горючего.
"Там просто каналы, в которые засовывается мерная труба, щуп, они заварены снизу, в них топливо есть, то есть замкнутая система — труба, куда опускается щуп, в ней топливо есть, а цистерна пустая", — рассказал Дубинский.
По его словам, в Госрезерве страны нет даже консервов.
Ранее лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко предсказала украинцам "голод, как в Африке". По ее словам, такое будущее ждет страну в случае принятия нашумевшего законопроекта о рынке земли. Кроме того, она заявила, что страна "летит в пропасть", отдавая госпредприятия и объекты инфраструктуры в иностранную концессию.
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