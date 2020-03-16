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2020-03-16T20:30+0300
https://ria.ru/20200316/1568693610.html
Соратник Зеленского матом высказался о ситуации с продовольствием
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РИА Новости

Соратник Зеленского матом высказался о ситуации с продовольствием

20:10 16.03.2020 (обновлено: 20:30 16.03.2020)
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкКонсервы
Консервы
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Консервы. Архивное фото
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Александр Дубинский заявил, что украинский Госрезерв пуст.
В интервью на ютьюб-канале "Vласть vs Vлащенко" Дубинский сказал, что Украина импортирует продукты питания — например, овощи, мясо и сыры.
"У нас ни черта нет. Хорошо, у нас есть фуражная пшеница, урожай которой еще не созрел", — добавил он.
Депутат подчеркнул, что обращался в Госрезерв Украины и публиковал их реакцию на его запрос.
"Ответ Госрезерва: "У нас ничего нет. Вообще", — пояснил он, выругавшись матом.
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По его словам, после публикации ему стали писать разные люди и рассказали, что в стране пусты даже стратегические запасы горючего.

"Там просто каналы, в которые засовывается мерная труба, щуп, они заварены снизу, в них топливо есть, то есть замкнутая система — труба, куда опускается щуп, в ней топливо есть, а цистерна пустая", — рассказал Дубинский.

По его словам, в Госрезерве страны нет даже консервов.
Ранее лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко предсказала украинцам "голод, как в Африке". По ее словам, такое будущее ждет страну в случае принятия нашумевшего законопроекта о рынке земли. Кроме того, она заявила, что страна "летит в пропасть", отдавая госпредприятия и объекты инфраструктуры в иностранную концессию.
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Александр ДубинскийПартия "Слуга народа"Ситуация на УкраинеУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Помню, когда СССР разваливался, то многие мои знакомые украинцы говорили, что теперь они заживут счастливо. Что им не придётся кормить нищую Россию. И ведь действительно Украина была житницей всего Союза. Знакомые украинцы всегда сало привозили из дома, угощали. И надо-же было так угробить страну.
16 марта, 22:19
Влад Антилибер
7922402
Меня это не удивляет.
16 марта, 20:20
salivina
6532000
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