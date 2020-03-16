Минобрнауки проверит готовность цифровой образовательной среды в вузах

Ранее Фальков подписал документ, рекомендующий российский вузам перевести своих студентов на удаленное обучение, а также организовывать все их взаимодействие с преподавателями дистанционно.

На заседании рабочей группы по переводу российских вузов в онлайн Фальков отметил, что в ближайшие 7-10 дней у министерства будет полная информация, "в каком состоянии информационная инфраструктура, в каком состоянии цифровые электронные ресурсы библиотек, в каком состоянии потребность по каждому учебному плану, по каждой программе".

Фальков напомнил, что в каждом вузе в соответствии с ФГОС должна быть электронная информационная образовательная среда.