Минобрнауки проверит готовность цифровой образовательной среды в вузах

МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Министерство науки и высшего образования РФ проверяет готовность цифровой образовательной среды российских вузов в рамках перехода на дистанционное обучение, заявил глава ведомства Валерий Фальков.
Ранее Фальков подписал документ, рекомендующий российский вузам перевести своих студентов на удаленное обучение, а также организовывать все их взаимодействие с преподавателями дистанционно.
На заседании рабочей группы по переводу российских вузов в онлайн Фальков отметил, что в ближайшие 7-10 дней у министерства будет полная информация, "в каком состоянии информационная инфраструктура, в каком состоянии цифровые электронные ресурсы библиотек, в каком состоянии потребность по каждому учебному плану, по каждой программе".
Фальков напомнил, что в каждом вузе в соответствии с ФГОС должна быть электронная информационная образовательная среда.
"Вот мы сейчас и проверим, насколько возможность есть, потому что приходится иной раз слышать, что вузы не готовы", - добавил министр.
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