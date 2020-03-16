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Минобрнауки проверит готовность цифровой образовательной среды в вузах
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РИА Новости

Минобрнауки проверит готовность цифровой образовательной среды в вузах

19:37 16.03.2020
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© РИА Новости / Григорий СысоевЗдание министерства образования и науки РФ
Здание министерства образования и науки РФ
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Здание министерства образования и науки РФ. Архивное фото
МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Министерство науки и высшего образования РФ проверяет готовность цифровой образовательной среды российских вузов в рамках перехода на дистанционное обучение, заявил глава ведомства Валерий Фальков.
Ранее Фальков подписал документ, рекомендующий российский вузам перевести своих студентов на удаленное обучение, а также организовывать все их взаимодействие с преподавателями дистанционно.
На заседании рабочей группы по переводу российских вузов в онлайн Фальков отметил, что в ближайшие 7-10 дней у министерства будет полная информация, "в каком состоянии информационная инфраструктура, в каком состоянии цифровые электронные ресурсы библиотек, в каком состоянии потребность по каждому учебному плану, по каждой программе".
Фальков напомнил, что в каждом вузе в соответствии с ФГОС должна быть электронная информационная образовательная среда.
"Вот мы сейчас и проверим, насколько возможность есть, потому что приходится иной раз слышать, что вузы не готовы", - добавил министр.
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