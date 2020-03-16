Экс-солистка "Ленинграда" выбыла из украинского "Голоса" из-за Крыма

Старшова успешно прошла этап слепых прослушиваний, к ней повернулись все четыре наставника. Однако уже после первого выпуска десятого сезона конкурса ее внесли в базу сайта "Миротворец" из-за участия в музыкальном фестивале "Золотая балка", который проходил в Крыму в 2016 году.