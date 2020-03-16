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Экс-солистка "Ленинграда" выбыла из украинского "Голоса" из-за Крыма
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РИА Новости

Экс-солистка "Ленинграда" выбыла из украинского "Голоса" из-за Крыма

19:13 16.03.2020 (обновлено: 20:41 16.03.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкУчастница группы "Ленинград" Василиса Старшова на XXI Церемонии вручения национальной музыкальной премии "Золотой Граммофон"
Участница группы Ленинград Василиса Старшова на XXI Церемонии вручения национальной музыкальной премии Золотой Граммофон
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Бывшая солистка российской группировки "Ленинград" Василиса Старшова покинула украинское шоу "Голос страны" из-за попадания в базу скандального сайта "Миротворец".
Как сообщила в эфире телеканала "1+1" ведущая проекта, девушка приняла решение отказаться от участия в "вокальных боях" по собственному желанию.
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Старшова успешно прошла этап слепых прослушиваний, к ней повернулись все четыре наставника. Однако уже после первого выпуска десятого сезона конкурса ее внесли в базу сайта "Миротворец" из-за участия в музыкальном фестивале "Золотая балка", который проходил в Крыму в 2016 году.
После этого певица опубликовала открытое письмо к президенту Украины Владимиру Зеленскому, где заявила, что теперь ее участие в телепроекте "ставится под угрозу". Она также отметила, что при этом представители "Голоса страны" и канала "1+1" заинтересованы в ее дальнейшем участии в шоу. По словам артистки, обвинения "Миротворца" не что иное, как "циничное политиканство", не имеющее отношения к истине, пишет "Украина.ру". Однако ее письмо никак не повлияло на ситуацию.
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Как отмечает "Апостроф", после этого Старшова решила уйти из проекта, "чтобы не провоцировать конфликт".
Неофициальный сайт "Миротворец" известен тем, что обнародует личную информацию журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года портал опубликовал списки представителей СМИ, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию в самопровозглашенных республиках. "Миротворец" указал их контактные данные, после чего в адрес некоторых из них стали поступать угрозы. Бывшая в то время представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович назвала эти действия "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов". В базу данных "Миротворца" также внесены сведения о ряде российских артистов и деятелей культуры.
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Василиса СтаршоваРоссияСитуация на УкраинеОБСЕЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаДунья МиятовичЛенинградВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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