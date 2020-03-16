Экс-солистка "Ленинграда" выбыла из украинского "Голоса" из-за Крыма

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Бывшая солистка российской группировки "Ленинград" Василиса Старшова покинула украинское шоу "Голос страны" из-за попадания в базу скандального сайта "Миротворец".
Как сообщила в эфире телеканала "1+1" ведущая проекта, девушка приняла решение отказаться от участия в "вокальных боях" по собственному желанию.
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Старшова успешно прошла этап слепых прослушиваний, к ней повернулись все четыре наставника. Однако уже после первого выпуска десятого сезона конкурса ее внесли в базу сайта "Миротворец" из-за участия в музыкальном фестивале "Золотая балка", который проходил в Крыму в 2016 году.
После этого певица опубликовала открытое письмо к президенту Украины Владимиру Зеленскому, где заявила, что теперь ее участие в телепроекте "ставится под угрозу". Она также отметила, что при этом представители "Голоса страны" и канала "1+1" заинтересованы в ее дальнейшем участии в шоу. По словам артистки, обвинения "Миротворца" не что иное, как "циничное политиканство", не имеющее отношения к истине, пишет "Украина.ру". Однако ее письмо никак не повлияло на ситуацию.
Как отмечает "Апостроф", после этого Старшова решила уйти из проекта, "чтобы не провоцировать конфликт".
Неофициальный сайт "Миротворец" известен тем, что обнародует личную информацию журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года портал опубликовал списки представителей СМИ, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию в самопровозглашенных республиках. "Миротворец" указал их контактные данные, после чего в адрес некоторых из них стали поступать угрозы. Бывшая в то время представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович назвала эти действия "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов". В базу данных "Миротворца" также внесены сведения о ряде российских артистов и деятелей культуры.