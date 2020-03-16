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Туризм
2020-03-16T16:32+0300
https://ria.ru/20200316/1568664497.html
Туроператоры назвали 10 пляжных стран, куда можно приобрести путевки
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РИА Новости

Туроператоры назвали 10 пляжных стран, куда можно приобрести путевки

16:32 16.03.2020
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© РИА Новости / Мария СеливановаБодрум. Пляж в бухте Гюверджинлик
Бодрум. Пляж в бухте Гюверджинлик
© РИА Новости / Мария Селиванова
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Туроператоры составили список стран с последними данными по режиму въезда, ограничениям и минимальным ценами, куда еще можно приобрести путевки, сообщает АТОР.
После введенных из-за коронавируса ограничений как со стороны России, так и со стороны других стран, в продаже у туроператоров на ближайшее время (вторая половина марта) остались всего 10 массовых направлений, по которым можно приобрести путевки с классическим отельным приморским отдыхом.
Разумеется, кроме них в продаже есть и нишевые направления, такие как Маврикий, Сейшелы – вплоть до островов Французской Полинезии или стран Латинской Америки.
Однако туроператоры рекомендуют тем, кто все же готов уехать в отпуск, посетить Вьетнам, Доминикану, Индонезию, Кубу, Мальдивы, Мексику, ОАЭ, Таиланд, Турцию и Шри-Ланку.
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