Туроператоры назвали 10 пляжных стран, куда можно приобрести путевки

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Туроператоры составили список стран с последними данными по режиму въезда, ограничениям и минимальным ценами, куда еще можно приобрести путевки, Туроператоры составили список стран с последними данными по режиму въезда, ограничениям и минимальным ценами, куда еще можно приобрести путевки, сообщает АТОР.

После введенных из-за коронавируса ограничений как со стороны России, так и со стороны других стран, в продаже у туроператоров на ближайшее время (вторая половина марта) остались всего 10 массовых направлений, по которым можно приобрести путевки с классическим отельным приморским отдыхом.

Разумеется, кроме них в продаже есть и нишевые направления, такие как Маврикий, Сейшелы – вплоть до островов Французской Полинезии или стран Латинской Америки.