В Хабаровском крае часть вузов перейдут на дистанционное обучение

По его словам, на дистанционное обучение переходят вузы, учредителем которых является Минобрнауки. Но есть вузы, полномочия учредителей которых выполняют другие ведомства. Он также отметил, что школы Хабаровска пока продолжают работать в прежнем режиме. Каникулы в них начнутся с 23 марта.