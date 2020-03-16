В Хабаровском крае часть вузов перейдут на дистанционное обучение

ХАБАРОВСК, 16 мар – РИА Новости. Часть университетов в Хабаровском крае переходят на дистанционное обучение студентов из-за ситуации с коронавирусом, университеты Амурской области пока работают в штатном режиме, сообщили РИА Новости в минобрнауки этих регионов.
Ранее Минобрнауки РФ рекомендовало вузам организовать обучение студентов дистанционно для профилактики коронавируса.
"Хабаровский государственный университет экономики и права приступил к дистанционному обучению с сегодняшнего дня, Тихоокеанский государственный университет и РАНХиГС в Хабаровске, а также Комсомольский-на-Амуре государственный университет со вторника переходят на дистанционное обучение. Амурский гуманитарно-педагогический университет в Комсомольске-на-Амуре пока не перешел, он готовит соответствующие программы", - сказал представитель министерства образования Хабаровского края.
По его словам, на дистанционное обучение переходят вузы, учредителем которых является Минобрнауки. Но есть вузы, полномочия учредителей которых выполняют другие ведомства. Он также отметил, что школы Хабаровска пока продолжают работать в прежнем режиме. Каникулы в них начнутся с 23 марта.
Как сообщили РИА Новости в Дальневосточном государственном университете путей сообщения в Хабаровске, учредителем которого является федеральное агентство железнодорожного транспорта, их студенты пока продолжат обучение в обычном режиме.
"Ректор подписал распоряжение о подготовке таких программ, чтобы в любой момент студенты могли перейти на дистанционное обучение. Но пока такой необходимости нет, вуз работает в штатном режиме", - сказал представитель университета.
Как сообщили РИА Новости в министерстве образования Амурской области, вузы региона пока продолжают работу в прежнем режиме.
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"На сегодняшний день острой необходимости в закрытии образовательных организаций и перехода их на дистанционное обучение в Амурской области нет. Ведется ежедневный мониторинг заболеваемости в каждом учебном заведении. Все решения будут приниматься с учетом позиции Амурского управления Роспотребнадзора", - сообщил представитель министерства.
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