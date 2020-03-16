Эксперт рассказал, что поможет защититься от коронавируса

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Чтобы снизить риск заражения коронавирусом, следует носить маску, а пожимать руки, обниматься и целоваться при встрече не стоит, также не надо стоять лицом друг к другу в общественном транспорте, рассказал РИА Новости руководитель Лаборатории анализа и прогнозирования общественного здоровья Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, доктор медицинских наук Борис Ревич.
"Вирус передается воздушно-капельным путем, поэтому при всем моем критическом отношении к маскам и даже с учетом того, что они не очень эффективны, но все-таки стоит их носить. Ими сложно пользоваться сердечниками или пожилым людям, потому что это затрудняет в какой-то степени дыхание. Если у вас нет маски, но хотя бы есть шарф, так натяните этот шарф себе на лицо", - сказал эксперт.
Он отметил, что некоторые маски эффективны один час, а некоторые - четыре часа.
"Второе - это поменьше целоваться при встрече и обниматься, как со знакомыми, так и с малознакомыми людьми. Лучше держаться на некотором расстоянии друг от друга. Я езжу в метро и понимаю, что это малореально, но хотя бы не стоять лицом друг к другу", - добавил эксперт.
Собеседник агентства также напомнил, что следует чихать в локоть, чтобы предотвратить заражение других людей.
Ревич добавил, что даже минимальные меры в комплексе разных мер снижают возможность передачи инфекции.
"Но на какое-то число уменьшится количество людей, которые могут заболеть. Даже минимальные меры, когда их много, и когда люди их понимают, это становится эффективным", - сказал ученый.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек более чем в 140 странах, большинство выздоровели, 5,7 тысячи скончались.
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