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Эксперт рассказал, что поможет защититься от коронавируса
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РИА Новости

Эксперт рассказал, что поможет защититься от коронавируса

05:06 16.03.2020 (обновлено: 06:47 16.03.2020)
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкДевушка в защитной маске
Девушка в защитной маске
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Девушка в защитной маске. Архивное фото
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Чтобы снизить риск заражения коронавирусом, следует носить маску, а пожимать руки, обниматься и целоваться при встрече не стоит, также не надо стоять лицом друг к другу в общественном транспорте, рассказал РИА Новости руководитель Лаборатории анализа и прогнозирования общественного здоровья Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, доктор медицинских наук Борис Ревич.

"Вирус передается воздушно-капельным путем, поэтому при всем моем критическом отношении к маскам и даже с учетом того, что они не очень эффективны, но все-таки стоит их носить. Ими сложно пользоваться сердечниками или пожилым людям, потому что это затрудняет в какой-то степени дыхание. Если у вас нет маски, но хотя бы есть шарф, так натяните этот шарф себе на лицо", - сказал эксперт.

Он отметил, что некоторые маски эффективны один час, а некоторые - четыре часа.
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"Второе - это поменьше целоваться при встрече и обниматься, как со знакомыми, так и с малознакомыми людьми. Лучше держаться на некотором расстоянии друг от друга. Я езжу в метро и понимаю, что это малореально, но хотя бы не стоять лицом друг к другу", - добавил эксперт.
Собеседник агентства также напомнил, что следует чихать в локоть, чтобы предотвратить заражение других людей.
Ревич добавил, что даже минимальные меры в комплексе разных мер снижают возможность передачи инфекции.
"Но на какое-то число уменьшится количество людей, которые могут заболеть. Даже минимальные меры, когда их много, и когда люди их понимают, это становится эффективным", - сказал ученый.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек более чем в 140 странах, большинство выздоровели, 5,7 тысячи скончались.
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Скорость распространения нового коронавируса
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Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияРаспространение нового коронавирусаРоссийская академия наукОбщество
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