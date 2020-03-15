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СПбГУ переходит на дистанционное обучение
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РИА Новости

СПбГУ переходит на дистанционное обучение

22:46 15.03.2020 (обновлено: 09:38 16.03.2020)
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© Depositphotos / Estea-EsteaЗдание Санкт-Петербургского государственного университета
Здание Санкт-Петербургского государственного университета
© Depositphotos / Estea-Estea
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 мар - РИА Новости. Факультеты Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) постепенно переходят на дистанционное обучение в целях противодействия распространению коронавируса COVID-19, сообщили в пресс-службе вуза.
"Юридический факультет, Высшая школа менеджмента, факультет свободных искусств и наук, восточный факультет, факультет международных отношений, математики и компьютерных наук издали приказы о необязательном посещении занятий всех видов по образовательным программам, реализуемым коллективами этих подразделений", - говорится в сообщении пресс-службы СПбГУ.
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Как пояснили в вузе, руководители этих подразделений должны представить график перехода на проведение всех занятий в дистанционном режиме с учетом технической возможности и надлежащего методического обеспечения.
Ранее сообщалось, что СПбГУ сделал бесплатным доступ к электронным ресурсам для дистанционного обучения студентов в целях профилактики эпидемии заболевания коронавирусом.
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Ранее сообщалось о постановлении городского правительства "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)". В частности, с 16 марта до 30 апреля 2020 года устанавливается запрет на проведение на территории Петербурга театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных и других массовых мероприятий с числом участников более 1 тысячи человек. Гражданам рекомендовано воздержаться от поездок за пределы РФ, а также от посещения массовых мероприятий.
Также городской комитет по образованию сообщил, что в понедельник, 16 марта, родителям петербургских школьников будет предложено временно перевести детей на дистанционное обучение. Все учителя и ученики получат логины и пароли для доступа к системе. Для учеников, чьи родители по тем или иным причинам не смогут оставить детей дома, в школах будут организованы дежурные классы.
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