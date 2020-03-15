В Ленинградской области загорелся туристический автобус

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 мар - РИА Новости. Туристический автобус загорелся в Ленинградской области, в результате инцидента никто не пострадал, сообщает Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
По предварительной информации, инцидент произошел около 15.00 мск на КАД в Ломоносовском районе Ленинградской области
14 февраля, 09:35В Тюменской области на трассе загорелся школьный автобус
"Произошло самовозгорание автобуса Higer (туристический). В автобусе находилось 43 пассажира и водитель - мужчина 1985 года рождения. В результате происшествия никто не пострадал", - говорится в сообщении.