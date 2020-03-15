Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-15T21:29+0300
https://ria.ru/20200315/1568635888.html
В Ленинградской области загорелся туристический автобус
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/0f/1568640403_0:0:640:360_1036x0_80_0_0_5385399727e4fa1ec51232b228f35abe.jpg
РИА Новости

В Ленинградской области загорелся туристический автобус

18:20 15.03.2020 (обновлено: 21:29 15.03.2020)
2924
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 мар - РИА Новости. Туристический автобус загорелся в Ленинградской области, в результате инцидента никто не пострадал, сообщает Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
По предварительной информации, инцидент произошел около 15.00 мск на КАД в Ломоносовском районе Ленинградской области
Последствия возгорания в салоне школьного автобуса в Тюменской области. 14 февраля 2020
14 февраля, 09:35
В Тюменской области на трассе загорелся школьный автобус
"Произошло самовозгорание автобуса Higer (туристический). В автобусе находилось 43 пассажира и водитель - мужчина 1985 года рождения. В результате происшествия никто не пострадал", - говорится в сообщении.
220211
Обсудить 0
ГИБДД МВД РФЛенинградская областьПроисшествия
Рекомендуем
Учения по отработке действий в случае выявления коронавируса в Петрозаводске
В домах Подмосковья продезинфицируют подъезды в связи с коронавирусом
Тест-системы для диагностики нового коронавируса в Центре гигиены и эпидемиологии Красноярского края
В ВОЗ предупредили об опасности наличных денег из-за коронавируса
Медицинский персонал в защитных масках помогает пациентам в больнице Spedali Civili в городе Брешиа, Италия
ВОЗ объяснила высокую смертность от коронавируса в Италии
Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк
Названа причина госпитализации Арсения Яценюка
Сотрудник полиции
В Ростовской области мужчина застрелил сожительницу и ее дочь
Валентина Терешкова на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 12 апреля 2018
Терешкова рассказала, что ее благодарят за "сохранение Путина"
Борщ
Украинский шеф-повар назвал главную ошибку при приготовлении борща
Ворота Дербентской Джума-мечети
Жители Дербента на митинге сломали ворота старейшей мечети России
Врачи скорой медицинской помощи доставили пациента с подозрением на коронавирус в больницу в Коммунарке
В России число заболевших коронавирусом выросло до 63 человек
Московский нефтеперерабатывающий завод в районе Капотня
Глава "Газпром нефти" рассказал о плюсах низких цен на нефть
Госпиталь в итальянском городе Брешиа
В Италии от коронавируса за сутки умерли 368 человек
Президент США Дональд Трамп
Трамп переманивает из ФРГ ученых, разрабатывающих вакцину от COVID-19
Самолет Airbus A320 авиакомпании Аэрофлот в международном аэропорту Шереметьево
"Аэрофлот" расширил список приостановленных рейсов в Европу
Добыча нефти в Бейнвилле, штат Монтана, США
Bloomberg предупредил о крупнейшем падении спроса на нефть в истории
Врачи скорой медицинской помощи доставили пациента с подозрением на коронавирус в больницу в Коммунарке
Главный пульмонолог России назвал этапы заражения коронавирусом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:41Дефицита товаров в московских магазинах нет
21:39Собянин возглавил рабочую группу Госсовета по борьбе с коронавирусом
21:39В Москве обстреляли двух девушек-промоутеров
21:34Ряд сотрудников дипмиссий США вернется домой из-за коронавируса
21:32В Госсовете создадут рабочую группу по противодействию коронавирусу
21:25Премьер Армении сообщил о первом излечившемся от коронавируса пациенте
21:22"Яндекс" запустил онлайн-карту распространения коронавируса
21:06У Нетаньяху не нашли коронавирус
21:04Трамп хочет помиловать своего бывшего советника Флинна
21:04Части испанской армии привлекли для обеспечения режима карантина
20:53Число заразившихся коронавирусом в Эстонии выросло до 171 человека
20:51Число погибших от коронавируса в штате Нью-Йорк достигло трех человек
20:46У зампредседателя правительства Каталонии обнаружили коронавирус
20:42Колумбия ограничит въезд иностранцев в страну из-за коронавируса
20:21В Госдуме отменили слушания о сохранении исторической памяти
20:21Наргиз пошлет Дробыша "дальше, чем Фадеева", заявил ее экс-директор
20:13В Италии от коронавируса за сутки умерли 368 человек
20:12Глава Минздрава Украины призвал ограничить передвижение внутри страны
20:08В Германии за сутки коронавирус подтвердили у почти 1,4 тысячи человек
20:07Возвращающиеся из Италии граждане Армении пытались избежать карантина
Лента новостейМолния