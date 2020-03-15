Мемориальную доску академику Алферову открыли в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 мар - РИА Новости. Торжественная церемония открытия мемориальной доски выдающемуся физику, академику Российской академии наук, лауреату Нобелевской премии Жоресу Ивановичу Алферову прошла в Петербурге, передает корреспондент РИА Новости.
Памятный знак установлен на выходящем на Петровскую набережную фасаде дома на Мичуринской улице, 1, в котором ученый жил с 2001 по 2019 год.
"Открытие мемориальной доски Жоресу Алферову - это золотая страница в истории нашего города и в истории нашей России", - сказал на церемонии спикер городского парламента Вячеслав Макаров.
Он подчеркнул, что Алферов был не просто выдающимся ученым современности, но и выдающимся гражданином России. "Его открытия были необходимы нашей стране. Жизнь ученого стала образцом для молодых учёных, образцом того, как нужно любить свою Родину", - сказал Макаров.
Инициатором установки мемориальной доски стал Фонд поддержки образования и науки.
Жорес Алферов родился 15 марта 1930 года в Витебске. В 1952 году окончил факультет электронной техники Ленинградского электротехнического института имени Ульянова (ныне Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ" имени Ульянова (Ленина). С 1953 года Алферов работал в Физико-техническом институте (ФТИ) имени А.Ф. Иоффе инженером, младшим, старшим научным сотрудником, заведующим сектором, заведующим отделом. В 1987–2003 годах занимал пост директора ФТИ, в 2003–2006 годах — председатель ученого совета ФТИ. Занимал пост вице-президента Российской академии наук с 1991 до 2017 года.
С 2002 года он возглавлял Санкт-Петербургский физико-технологический научно-образовательный центр РАН. С 2009 года центр был преобразован в Санкт-Петербургский академический университет — научно-образовательный центр нанотехнологий РАН, в котором Алферов стал ректором (c 2015 года — Санкт-Петербургский национальный исследовательский Академический университет РАН).
Жорес Алферов совместно с Гербертом Кремером в 2000 году был удостоен Нобелевской премии по физике за фундаментальные работы, заложившие основы современных информационных технологий посредством создания полупроводниковых гетероструктур, используемых в сверхвысокочастотной и оптической электронике.
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