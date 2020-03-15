Мемориальную доску академику Алферову открыли в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 мар - РИА Новости. Торжественная церемония открытия мемориальной доски выдающемуся физику, академику Российской академии наук, лауреату Нобелевской премии Торжественная церемония открытия мемориальной доски выдающемуся физику, академику Российской академии наук, лауреату Нобелевской премии Жоресу Ивановичу Алферову прошла в Петербурге , передает корреспондент РИА Новости.

Памятный знак установлен на выходящем на Петровскую набережную фасаде дома на Мичуринской улице, 1, в котором ученый жил с 2001 по 2019 год.

"Открытие мемориальной доски Жоресу Алферову - это золотая страница в истории нашего города и в истории нашей России", - сказал на церемонии спикер городского парламента Вячеслав Макаров.

Он подчеркнул, что Алферов был не просто выдающимся ученым современности, но и выдающимся гражданином России. "Его открытия были необходимы нашей стране. Жизнь ученого стала образцом для молодых учёных, образцом того, как нужно любить свою Родину", - сказал Макаров.

Инициатором установки мемориальной доски стал Фонд поддержки образования и науки.

Жорес Алферов родился 15 марта 1930 года в Витебске. В 1952 году окончил факультет электронной техники Ленинградского электротехнического института имени Ульянова (ныне Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ" имени Ульянова (Ленина). С 1953 года Алферов работал в Физико-техническом институте (ФТИ) имени А.Ф. Иоффе инженером, младшим, старшим научным сотрудником, заведующим сектором, заведующим отделом. В 1987–2003 годах занимал пост директора ФТИ, в 2003–2006 годах — председатель ученого совета ФТИ. Занимал пост вице-президента Российской академии наук с 1991 до 2017 года.

С 2002 года он возглавлял Санкт-Петербургский физико-технологический научно-образовательный центр РАН. С 2009 года центр был преобразован в Санкт-Петербургский академический университет — научно-образовательный центр нанотехнологий РАН, в котором Алферов стал ректором (c 2015 года — Санкт-Петербургский национальный исследовательский Академический университет РАН).