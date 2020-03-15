Власти Узбекистана отменили массовые мероприятия на Навруз 21 марта

Узбекистан закроет авиа- и автодорожное сообщение с другими странами

Узбекистан закроет авиа- и автодорожное сообщение с другими странами

"Массовые мероприятия на Навруз отменяются по решению правительственной комиссии из-за предотвращения проникновения и распространения COVID-19 в республике", - сказал представитель штаба.