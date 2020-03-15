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Власти Узбекистана отменили массовые мероприятия на Навруз 21 марта
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РИА Новости

Власти Узбекистана отменили массовые мероприятия на Навруз 21 марта

13:28 15.03.2020
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкНавруз
Навруз
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Навруз. Архивное фото
ТАШКЕНТ, 15 мар - РИА Новости. Правительство Узбекистана в воскресенье приняло решение отменить массовые мероприятия на праздник весеннего равноденствия Навруз 21 марта из-за угрозы распространения коронавируса, сообщил РИА Новости в воскресенье представитель оперативного штаба при кабмине для предотвращения проникновения коронавируса.
В пятницу пресс-служба кабмина Узбекистана сообщила, что мероприятия на Навруз отменяться не будут. Однако в воскресенье агентство санитарно-эпидемиологического благополучия министерства здравоохранения республики сообщило, что 15 марта в лаборатории Института вирусологии у гражданина Узбекистана, вернувшегося из Франции, выявлен коронавирус COVID-19.
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"Массовые мероприятия на Навруз отменяются по решению правительственной комиссии из-за предотвращения проникновения и распространения COVID-19 в республике", - сказал представитель штаба.
Ранее власти Узбекистана приняли решение с понедельника, 16 марта, временно закрыть вузы, школы, детские сады по всей стране из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19.
Власти Афганистана, Азербайджана, Казахстана, Киргизии и Таджикистана также отменили публичные мероприятия, связанные с празднованием Навруза, который отмечается в этих странах 21-23 марта.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 142 тысяч человек в 135 странах, большинство выздоровели, более 5,3 тысячи человек скончались.
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Коронавирус COVID-19ВОЗУзбекистанТаджикистанАзербайджанВ мире
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