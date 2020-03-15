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Пушков прокомментировал нападение на российское посольство в Киеве
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РИА Новости

Пушков прокомментировал нападение на российское посольство в Киеве

12:01 15.03.2020 (обновлено: 14:48 15.03.2020)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкСенатор Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ
Сенатор Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Член Совета Федерации Алексей Пушков назвал бешенством действия украинских радикалов, выстреливших из ракетницы по зданию посольства России в Киеве.
По его мнению, таким образом радикалы вымещают свою злобу.

"Бешенство украинских националистов объяснимо: в ЕС хода нет, в НАТО не принимают, денег почти не дают, с Бандерой наперевес в Европу не пускают, Донбасс не вернуть, Крым потерян безвозвратно", — написал парламентарий в твиттере.

Ранее во время акции, приуроченной ко "Дню добровольца", киевские националисты выстрелили по зданию дипмиссии из ракетницы и порвали российский флаг.
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