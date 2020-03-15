РЖД объявили об отмене поездов на Украину, в Молдавию и Латвию

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Россия с 17 марта приостанавливает железнодорожное сообщение с Украиной и Молдавией, сообщили РИА Новости в пресс-службе Россия с 17 марта приостанавливает железнодорожное сообщение с Украиной и Молдавией, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федеральной пассажирской компании ("дочка" РЖД ).

Так, временно отменяется следование следующих поездов:

— № 65/66 Кишинев; № 65/66 Москва — № 5/6 Москва — № 5/6 Москва — Киев (Украинские ж/д); — № 23/24 Москва — № 23/24 Москва — Одесса (Украинские ж/д); — № 61/62 Москва — № 61/62 Москва — Николаев (Украинские ж/д), включая вагоны Херсон — Москва; — № 73/74 Москва — № 73/74 Москва — Львов (Украинские ж/д), в том числе прицепные вагоны Хмельницкий — Москва; — № 95/96 Москва — Кривой Рог (Украинские ж/д), включая вагоны № 95/96 Москва — Кривой Рог (Украинские ж/д), включая вагоны Полтава — Москва, Днепр — Москва; — № 53/54 Санкт-Петербург — Киев (Украинские ж/д), включая беспересадочные вагоны Санкт-Петербург; № 53/54 Санкт-Петербург — Киев (Украинские ж/д), включая беспересадочные вагоны Харьков — № 47/48 Москва — Кишинев (Молдавские ж/д); № 47/48 Москва — Кишинев (Молдавские ж/д); — № 341/342 Москва — Кишинев (Молдавские ж/д); № 341/342 Москва — Кишинев (Молдавские ж/д); — № 361/362 Санкт-Петербург — Кишинев (Молдавские ж/д); № 361/362 Санкт-Петербург — Кишинев (Молдавские ж/д); — № 369/370 № 369/370 Баку — Киев (Азербайджанские ж/д).

Кроме того, с 15-го числа прекращается курсирование поездов из Москвы и Санкт-Петербурга в Ригу и обратно. Ранее из-за ситуации с коронавирусом были отменены поезда в Китай, КНДР, Италию, Монголию, Чехию, Польшу, Францию и Германию.

"Возврат денежных средств будет производиться в железнодорожных кассах на территории государства приобретения билета. Электронные проездные документы пассажиры могут сдать с помощью веб-ресурсов, через которые они были оформлены", — уточнили в ФПК.