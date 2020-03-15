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РЖД объявили об отмене поездов на Украину, в Молдавию и Латвию
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РИА Новости

РЖД объявили об отмене поездов на Украину, в Молдавию и Латвию

11:17 15.03.2020 (обновлено: 14:15 15.03.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрибытие поезда "Киев-Москва" на Киевский вокзал
Прибытие поезда Киев-Москва на Киевский вокзал
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Россия с 17 марта приостанавливает железнодорожное сообщение с Украиной и Молдавией, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федеральной пассажирской компании ("дочка" РЖД).
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Так, временно отменяется следование следующих поездов:
№ 65/66 МоскваКишинев;
№ 5/6 Москва — Киев (Украинские ж/д);
№ 23/24 Москва — Одесса (Украинские ж/д);
№ 61/62 Москва — Николаев (Украинские ж/д), включая вагоны Херсон — Москва;
№ 73/74 Москва — Львов (Украинские ж/д), в том числе прицепные вагоны Хмельницкий — Москва;
№ 95/96 Москва — Кривой Рог (Украинские ж/д), включая вагоны Полтава — Москва, Днепр — Москва;
№ 53/54 Санкт-Петербург — Киев (Украинские ж/д), включая беспересадочные вагоны ХарьковСанкт-Петербург;
№ 47/48 Москва — Кишинев (Молдавские ж/д);
№ 341/342 Москва — Кишинев (Молдавские ж/д);
№ 361/362 Санкт-Петербург — Кишинев (Молдавские ж/д);
№ 369/370 Баку — Киев (Азербайджанские ж/д).
Кроме того, с 15-го числа прекращается курсирование поездов из Москвы и Санкт-Петербурга в Ригу и обратно. Ранее из-за ситуации с коронавирусом были отменены поезда в Китай, КНДР, Италию, Монголию, Чехию, Польшу, Францию и Германию.
"Возврат денежных средств будет производиться в железнодорожных кассах на территории государства приобретения билета. Электронные проездные документы пассажиры могут сдать с помощью веб-ресурсов, через которые они были оформлены", — уточнили в ФПК.
На прошлой неделе Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19, распространившегося из Китая, пандемией. По последним данным, всего заражены 154 тысячи человек более чем в 130 странах, 5812 умерли, свыше 75 тысяч пациентов выздоровели.
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Коронавирус COVID-19Федеральная пассажирская компанияРЖДМолдавияУкраинаОбщество
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