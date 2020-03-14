Жириновский раскритиковал проведение форума КПРФ на фоне коронавируса

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Лидер ЛДПР Лидер ЛДПР Владимир Жириновский раскритиковал КПРФ за то, что партия провела экономический форум в Орле на фоне ситуации с коронавирусом , лидер КПРФ Геннадий Зюганов в свою очередь заявил, что форум - это не массовое мероприятие, а нормальная рабочая встреча на 300 человек, которая была проведена со всеми мерами предосторожности.

Ранее КПРФ провела в Орле II международный экономический форум "Стратегические задачи социально-экономического развития России на современном этапе".

"В связи с этим нарушением норм карантина предлагаем отстранить от должности мэра города Орла, разрешившего подобное мероприятие, и ставим вопрос перед министерством юстиции России о запрете деятельности КПРФ на всей территории России. Надо, наконец, принять жесткие меры и наказывать всех, кто игнорирует установленные всем мировым сообществом правила по предотвращению распространения заразы", - написал Жириновский в своём Telegram-канале

По его словам, в России принимаются серьезные меры, чтобы остановить заразу. Отменяются многолюдные мероприятия, занятия в школах, тысячи рейсов, а "в это время КПРФ проводит экономический форум в Орле, собрав туда сотни делегатов из многих городов России и других стран".

"Это в рамках общей нашей текущей работы. Это не массовое мероприятие, а рабочее, нормальное мероприятие со всеми мерами предосторожности и прочим... У нас 300 человек было, никто их не запрещал и не будет запрещать. Это рабочая встреча. Как можно запретить собирать совещания президента или правительства? А как руководить? Как управлять? Нормальный процесс", - сказал Зюганов РИА Новости.