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Жириновский раскритиковал проведение форума КПРФ на фоне коронавируса
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РИА Новости

Жириновский раскритиковал проведение форума КПРФ на фоне коронавируса

23:12 14.03.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкРуководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский раскритиковал КПРФ за то, что партия провела экономический форум в Орле на фоне ситуации с коронавирусом, лидер КПРФ Геннадий Зюганов в свою очередь заявил, что форум - это не массовое мероприятие, а нормальная рабочая встреча на 300 человек, которая была проведена со всеми мерами предосторожности.
Ранее КПРФ провела в Орле II международный экономический форум "Стратегические задачи социально-экономического развития России на современном этапе".
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"В связи с этим нарушением норм карантина предлагаем отстранить от должности мэра города Орла, разрешившего подобное мероприятие, и ставим вопрос перед министерством юстиции России о запрете деятельности КПРФ на всей территории России. Надо, наконец, принять жесткие меры и наказывать всех, кто игнорирует установленные всем мировым сообществом правила по предотвращению распространения заразы", - написал Жириновский в своём Telegram-канале.
По его словам, в России принимаются серьезные меры, чтобы остановить заразу. Отменяются многолюдные мероприятия, занятия в школах, тысячи рейсов, а "в это время КПРФ проводит экономический форум в Орле, собрав туда сотни делегатов из многих городов России и других стран".
"Это в рамках общей нашей текущей работы. Это не массовое мероприятие, а рабочее, нормальное мероприятие со всеми мерами предосторожности и прочим... У нас 300 человек было, никто их не запрещал и не будет запрещать. Это рабочая встреча. Как можно запретить собирать совещания президента или правительства? А как руководить? Как управлять? Нормальный процесс", - сказал Зюганов РИА Новости.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 130 тысяч человек более чем в 120 странах, большинство выздоровели, но более 5 тысяч скончались.
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Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаЛДПРКПРФГеннадий ЗюгановВладимир ЖириновскийОрелОбщество
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