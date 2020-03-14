Новгородская область введет дополнительные ограничения из-за COVID-19

Врачи скорой медицинской помощи доставили пациента с подозрением на коронавирус в больницу в Коммунарке

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 мар – РИА Новости. Губернатор Губернатор Новгородской области Андрей Никитин распорядился ввести дополнительные ограничения из-за ситуации с коронавирусом , отменив с 16 марта все массовые мероприятия и разрешив свободное посещение школ и детсадов, сообщает пресс-служба правительства региона.

"С 16 марта мы отменяем все массовые мероприятия - спортивные, культурные, любые… С этой же даты вводим свободное посещение в школах и детских садах, а также организациях среднего профессионального образования. То же самое рекомендуем сделать и университетам", - сказал Никитин, чьи слова приводит пресс-служба областной администрации.

Он уточнил, что также будет усилен санитарный контроль в лечебных учреждениях, домах престарелых, школах-интернатах, спортивных школах и остальных организациях, где люди проживают постоянно.

"Мы внимательно следим за ситуацией с коронавирусом в соседних регионах. Видим, что хотя и понемногу, но ситуация там развивается, и несмотря на то, что в нашем субъекте на сегодня ни одного случая коронавируса не зарегистрировано, я принял решение усилить ограничительные меры", - пояснил Никитин.

Опрос Что вы делаете, чтобы не заразиться коронавирусом? 38.6 % Более тщательно соблюдаю правила гигиены 22.5 % Избегаю скоплений людей 15.1 % Отказался от поездки за границу 23.8 % Ничего, я не боюсь заразиться Проголосовать

Глава Новгородской области добавил, что новые ограничения являются бессрочными и будут сняты по мере стабилизации обстановки.

Ранее 6 марта новгородские власти ввели режим повышенной готовности из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Согласно соответствующему указу Никитина, тем жителям региона, которые прибыли из стран, неблагополучных в отношении коронавируса, рекомендуется уведомить об этом профильные службы, а также незамедлительно обращаться к медикам при первых симптомах респираторных заболеваний. Также рекомендуется "обеспечить самоизоляцию на дому" в течение двух недель с момента возвращения в Россию. Работодателям предписано содействовать работникам в соблюдении этого режима.