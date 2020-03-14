Совфед одобрил законы о покупке кабмином у ЦБ акций Сбербанка

Один закон предусматривает выкуп акций у ЦБ по средневзвешенной цене за период, предшествующий этой сделке, который не может быть больше 30 дней. Первоначальная редакция предполагала выкуп исходя из средней цены за шесть месяцев до даты первой сделки, глава Минфина Антон Силуанов ранее оценивал ее примерно в 2,5 триллиона рублей, и направление оферты о выкупе акций у миноритарных акционеров.
Однако в ходе доработки было решено отказаться от направления оферты и заменить ее механизмом акционерного соглашения, гарантирующего для миноритариев сохранение преемственности той политики, которую реализует государство через своих представителей в совете директоров Сбербанка.
10 марта, 19:53Минфин объяснил изменение цены сделки по Сбербанку
Другой законопроект определяет процедуру перечисления части доходов ЦБ от этой продажи в бюджет и казну РФ. В бюджет будут перечисляться денежные средства, а в казну передаваться права требования ЦБ к Сбербанку по договорам субординированного кредита (в объеме до 150 миллиардов рублей), а также к ВЭБу по депозитным договорам (до 350,45 миллиарда рублей). Причем кабмин будет вправе принять в казну эти права требования по их балансовой стоимости на день передачи, а также определить сроки перечисления доходов от сделки в бюджет.
Банк России получит возможность оставить себе от сделки 300 миллиардов рублей. Кроме того, регулятор сможет компенсировать за счет средств от сделки свои убытки в пределах 200 миллиардов рублей от продажи в 2020-2023 годах акций санируемых им банков.