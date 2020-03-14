Совфед одобрил законы о покупке кабмином у ЦБ акций Сбербанка

Однако в ходе доработки было решено отказаться от направления оферты и заменить ее механизмом акционерного соглашения, гарантирующего для миноритариев сохранение преемственности той политики, которую реализует государство через своих представителей в совете директоров Сбербанка.

Другой законопроект определяет процедуру перечисления части доходов ЦБ от этой продажи в бюджет и казну РФ. В бюджет будут перечисляться денежные средства, а в казну передаваться права требования ЦБ к Сбербанку по договорам субординированного кредита (в объеме до 150 миллиардов рублей), а также к ВЭБу по депозитным договорам (до 350,45 миллиарда рублей). Причем кабмин будет вправе принять в казну эти права требования по их балансовой стоимости на день передачи, а также определить сроки перечисления доходов от сделки в бюджет.