Петербургский образовательный форум отменили из-за коронавируса

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 мар - РИА Новости. Петербургский международный образовательный форум, который должен был состояться 25-27 марта, отменили из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, сообщает городской комитет по образованию.
"В целях предупреждения завоза и распространения коронавирусной инфекции XI Петербургский международный образовательный форум, который должен был состояться 25-27 марта 2020 года, отменен", - говорится в сообщении.
Планировалось, что на форум в Петербурге приедут более 30 тысяч участников из регионов России и зарубежных стран.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 132 тысяч человек в 123 странах, большинство выздоровели, но почти пять тысяч человек скончались.
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