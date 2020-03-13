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Петербургский образовательный форум отменили из-за коронавируса
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РИА Новости

Петербургский образовательный форум отменили из-за коронавируса

23:41 13.03.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкТуристы на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге
Туристы на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 мар - РИА Новости. Петербургский международный образовательный форум, который должен был состояться 25-27 марта, отменили из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, сообщает городской комитет по образованию.
"В целях предупреждения завоза и распространения коронавирусной инфекции XI Петербургский международный образовательный форум, который должен был состояться 25-27 марта 2020 года, отменен", - говорится в сообщении.
Планировалось, что на форум в Петербурге приедут более 30 тысяч участников из регионов России и зарубежных стран.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 132 тысяч человек в 123 странах, большинство выздоровели, но почти пять тысяч человек скончались.
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