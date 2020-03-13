Петербургский образовательный форум отменили из-за коронавируса

"В целях предупреждения завоза и распространения коронавирусной инфекции XI Петербургский международный образовательный форум, который должен был состояться 25-27 марта 2020 года, отменен", - говорится в сообщении.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 132 тысяч человек в 123 странах, большинство выздоровели, но почти пять тысяч человек скончались.