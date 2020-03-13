В Петербурге приняли меры по борьбе с распространением коронавируса

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 мар - РИА Новости. В Санкт-Петербурге предпринимаются необходимые меры по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции, сообщил журналистам губернатор города Александр Беглов

Ранее сообщалось, что Беглов подписал постановление "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции". В частности, постановлением с 16 марта до 30 апреля 2020 года устанавливается запрет на проведение на территории Петербурга театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных и других массовых мероприятий с числом участников более 1 тысячи человек. Гражданам рекомендовано воздержаться от поездок за пределы РФ, а также от посещения массовых мероприятий.

"Мы выполнили все рекомендации, сегодня выпущено постановление правительства Санкт-Петербурга по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции. Я хотел бы отметить, что это мера вынужденная. Но я хотел бы проинформировать, что наш город всегда стойко держался в трудные дни, в трудные годы. Наши предки не допустили эпидемии во время страшной блокады", - сказал губернатор.

"Эта мера вынужденная. Но лучше перестраховаться, потому что эта цена человеческой жизни. Город полностью готов, если возникнут какие-то проблемы. У нас есть все необходимое. Кроме того, мы с губернатором Ленинградской области договорились о совместных действиях и о взаимопомощи в случае возникновения каких-то нестандартных ситуаций", - добавил Беглов.

При этом он отметил, что сроки действия постановления могут измениться в зависимости от ситуации. "Будем смотреть на ситуацию. Каждый день ситуация может меняться... Может, мы его (постановление ) и раньше отменим, может, будем продлевать... Мы будем применять все меры, чтобы обезопасить жителей нашего города", - сказал Беглов.