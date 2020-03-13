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В Петербурге приняли меры по борьбе с распространением коронавируса
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РИА Новости

В Петербурге приняли меры по борьбе с распространением коронавируса

18:31 13.03.2020
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкГубернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 мар - РИА Новости. В Санкт-Петербурге предпринимаются необходимые меры по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции, сообщил журналистам губернатор города Александр Беглов.
Ранее сообщалось, что Беглов подписал постановление "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции". В частности, постановлением с 16 марта до 30 апреля 2020 года устанавливается запрет на проведение на территории Петербурга театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных и других массовых мероприятий с числом участников более 1 тысячи человек. Гражданам рекомендовано воздержаться от поездок за пределы РФ, а также от посещения массовых мероприятий.
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"Мы выполнили все рекомендации, сегодня выпущено постановление правительства Санкт-Петербурга по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции. Я хотел бы отметить, что это мера вынужденная. Но я хотел бы проинформировать, что наш город всегда стойко держался в трудные дни, в трудные годы. Наши предки не допустили эпидемии во время страшной блокады", - сказал губернатор.
"Эта мера вынужденная. Но лучше перестраховаться, потому что эта цена человеческой жизни. Город полностью готов, если возникнут какие-то проблемы. У нас есть все необходимое. Кроме того, мы с губернатором Ленинградской области договорились о совместных действиях и о взаимопомощи в случае возникновения каких-то нестандартных ситуаций", - добавил Беглов.
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При этом он отметил, что сроки действия постановления могут измениться в зависимости от ситуации. "Будем смотреть на ситуацию. Каждый день ситуация может меняться... Может, мы его (постановление ) и раньше отменим, может, будем продлевать... Мы будем применять все меры, чтобы обезопасить жителей нашего города", - сказал Беглов.
"Мы не можем закрыть город, мы не можем запретить въезжать в город и выезжать из города. Мы реагируем на обстоятельства, которые возникают. В городе нет никакой паники. Есть осторожность, есть беспокойство. Но все находится под контролем", - отметил губернатор.
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Коронавирус в РоссииКоронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаКоронавирусыАлександр БегловЛенинградская областьСанкт-ПетербургОбщество
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