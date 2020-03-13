В Петербурге рассказали о состоянии заразившихся коронавирусом

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 мар - РИА Новости. Состояние пяти человек, заразившихся коронавирусом, которые подтверждены в Санкт-Петербурге, удовлетворительное, сообщил журналистам губернатор города Александр Беглов.
"По информации федерального штаба, у нас пять человек, которые заболели. Но они находятся в удовлетворительном состоянии. Один из них - это ребенок 10 лет. Все они приехали из других стран, обратились, и сегодня с ним проводятся соответствующие мероприятия. Они находятся в Боткинской больнице", - сказал он.
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Ранее в пятницу оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции сообщил, что в РФ за сутки зафиксировано 11 новых случаев заболевания коронавирусом, шесть из них в Москве и Подмосковье, четыре - в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, еще один - в Пермском крае.
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