В Петербурге рассказали о состоянии заразившихся коронавирусом

"По информации федерального штаба, у нас пять человек, которые заболели. Но они находятся в удовлетворительном состоянии. Один из них - это ребенок 10 лет. Все они приехали из других стран, обратились, и сегодня с ним проводятся соответствующие мероприятия. Они находятся в Боткинской больнице", - сказал он.