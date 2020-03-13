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В Петербурге рассказали о состоянии заразившихся коронавирусом
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РИА Новости

В Петербурге рассказали о состоянии заразившихся коронавирусом

16:56 13.03.2020 (обновлено: 16:57 13.03.2020)
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкГородская клиническая инфекционная больница имени С. П. Боткина в Санкт-Петербурге
Городская клиническая инфекционная больница имени С. П. Боткина в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Городская клиническая инфекционная больница имени С. П. Боткина в Санкт-Петербурге. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 мар - РИА Новости. Состояние пяти человек, заразившихся коронавирусом, которые подтверждены в Санкт-Петербурге, удовлетворительное, сообщил журналистам губернатор города Александр Беглов.
"По информации федерального штаба, у нас пять человек, которые заболели. Но они находятся в удовлетворительном состоянии. Один из них - это ребенок 10 лет. Все они приехали из других стран, обратились, и сегодня с ним проводятся соответствующие мероприятия. Они находятся в Боткинской больнице", - сказал он.
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Ранее в пятницу оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции сообщил, что в РФ за сутки зафиксировано 11 новых случаев заболевания коронавирусом, шесть из них в Москве и Подмосковье, четыре - в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, еще один - в Пермском крае.
На сегодняшний день в России зарегистрированы 45 случаев коронавирусной инфекции: 42 у граждан РФ, два – у граждан Китая, один – у гражданина Италии. Выздоровели и были выписаны два гражданина Китая и один - России. Также выписаны россияне, эвакуированные из Японии, с лайнера Diamond Princess.
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