Узбекистан вернет из Ирана 28 граждан из-за коронавируса

ТАШКЕНТ, 13 мар - РИА Новости. Президент Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев распорядился помочь в возвращении из Ирана , где распространяется новый коронавирус COVID-19, 28 согражданам, в том числе 14 водителям, остающихся на ирано-туркменской границе, сообщает в пятницу пресс-служба кабмина страны.

Ранее МИД Узбекистана сообщал об 11 водителях из Узбекистана, которые остаются на ирано-туркменской границе, закрытой из-за распространения коронавируса.

"Правительство Узбекистана вернет 28 граждан республики из Ирана в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Это предусмотрено отдельным распоряжением президента Шавката Мирзиеева", - говорится в сообщении на правительственном портале gov.uz.

По данным пресс-службы, среди узбекистанцев, которые находятся в Иране - 14 водителей грузовиков, застрявших на КПП "Лютфабад" в связи с закрытием ирано-туркменской границы, а также предприниматели и студенты.

По данным пресс-службы, соотечественников доставят в Узбекистан специальным самолетом, который отправляется в Иран с гуманитарным грузом. "После возвращения они будут помещены на двухнедельный карантин", - добавили в кабмине.

Ранее министерство юстиции Узбекистана сообщало, что правительство республики приняло решение направить в Иран гуманитарную помощь из средств защиты и медикаментов в связи с распространением коронавирусной инфекции в этой стране.