Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-12T15:30+0300
https://ria.ru/20200312/1568481427.html
Пустые улицы, закрытые магазины: коронавирус в Италии
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/0c/1568479855_0:174:2987:1855_1036x0_80_0_0_42348229006b5e24eab70bd1f27ae414.jpg
РИА Новости

Пустые улицы, закрытые магазины: коронавирус в Италии

14:39 12.03.2020 (обновлено: 15:30 12.03.2020)
18060
Италия занимает первое место в Европе по распространению коронавируса. В стране действует режим чрезвычайного положения. Запрещены массовые мероприятия, не работают музеи и театры, закрыты магазины, рестораны и парикмахерские. Кадры опустевших городов — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Алессандро Рота / Перейти в фотобанк

Всего за сутки число случаев заражения коронавирусной инфекцией в Италии выросло на две тысячи и превысило 12 тысяч.

Пункт медицинского осмотра неподалеку от городской больницы в Новаре
1 из 16

Всего за сутки число случаев заражения коронавирусной инфекцией в Италии выросло на две тысячи и превысило 12 тысяч.

© РИА Новости / Алессандро Рота
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алессандро Рота / Перейти в фотобанк

Смертельных случаев стало больше на 196. По последним данным, погибли 827 человек.

Пустые улицы Новары
2 из 16

Смертельных случаев стало больше на 196. По последним данным, погибли 827 человек.

© РИА Новости / Алессандро Рота
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алессандро Рота / Перейти в фотобанк

Сводки о количестве зараженных публикуют каждый день.

Сотрудники социальной службы доставляют продукты людям пожилого возраста для предотвращения распространения инфекции
3 из 16

Сводки о количестве зараженных публикуют каждый день.

© РИА Новости / Алессандро Рота
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алессандро Рота / Перейти в фотобанк

Власти ввели новые меры по борьбе с распространением инфекции.

Кафе в Новаре, закрытое из-за угрозы распространения коронавируса
4 из 16

Власти ввели новые меры по борьбе с распространением инфекции.

© РИА Новости / Алессандро Рота
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алессандро Рота / Перейти в фотобанк

Карантин, объявленный ранее в северных регионах, распространили на всю страну.

Люди на одной из улиц Новары
5 из 16

Карантин, объявленный ранее в северных регионах, распространили на всю страну.

© РИА Новости / Алессандро Рота
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алессандро Рота / Перейти в фотобанк

Все массовые мероприятия отменены.

Сотрудники социальной службы покупают продукты людям пожилого возраста для предотвращения распространения инфекции
6 из 16

Все массовые мероприятия отменены.

© РИА Новости / Алессандро Рота
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алессандро Рота / Перейти в фотобанк

Не проводится никаких гражданских и религиозных церемоний, включая похороны.

Информационные листовки на кладбища в Новаре
7 из 16

Не проводится никаких гражданских и религиозных церемоний, включая похороны.

© РИА Новости / Алессандро Рота
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алессандро Рота / Перейти в фотобанк

Перемещения между населенными пунктами отныне разрешены только при особой необходимости.

Пустая железнодорожная платформа в Новаре
8 из 16

Перемещения между населенными пунктами отныне разрешены только при особой необходимости.

© РИА Новости / Алессандро Рота
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алессандро Рота / Перейти в фотобанк

Чтобы покинуть город, нужно заполнить специальный документ, указав причину выезда.

Пункт медицинского осмотра неподалеку от городской больницы в Новаре
9 из 16

Чтобы покинуть город, нужно заполнить специальный документ, указав причину выезда.

© РИА Новости / Алессандро Рота
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алессандро Рота / Перейти в фотобанк

За обман придется заплатить штраф или даже сесть в тюрьму.

Люди на одной из улиц Новары
10 из 16

За обман придется заплатить штраф или даже сесть в тюрьму.

© РИА Новости / Алессандро Рота
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алессандро Рота / Перейти в фотобанк

Почти вся торговля прекратилась.

Один из магазинов в Новаре, закрытых из-за угрозы распространения коронавируса
11 из 16

Почти вся торговля прекратилась.

© РИА Новости / Алессандро Рота
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алессандро Рота / Перейти в фотобанк

Открыты лишь магазины, где можно купить предметы первой необходимости, и аптеки.

Сотрудник социальной службы покупает необходимые медикаменты людям пожилого возраста для предотвращения распространения инфекции
12 из 16

Открыты лишь магазины, где можно купить предметы первой необходимости, и аптеки.

© РИА Новости / Алессандро Рота
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алессандро Рота / Перейти в фотобанк

Фабрики и производства будут работать при соблюдении мер безопасности, сообщил премьер-министр Джузеппе Конте.

Сотрудники полиции на контрольно-пропускном пункте в Новаре
13 из 16

Фабрики и производства будут работать при соблюдении мер безопасности, сообщил премьер-министр Джузеппе Конте.

© РИА Новости / Алессандро Рота
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алессандро Рота / Перейти в фотобанк

Эффект от усилий можно будет увидеть через пару недель, отмечают власти.

Женщина в маске но одной из улиц Новары
14 из 16

Эффект от усилий можно будет увидеть через пару недель, отмечают власти.

© РИА Новости / Алессандро Рота
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алессандро Рота / Перейти в фотобанк

Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

Сотрудники Красного креста Италии в пункте медицинского осмотра в городе Новара
15 из 16

Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

© РИА Новости / Алессандро Рота
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алессандро Рота / Перейти в фотобанк

В 114 странах мира инфекцию диагностировали у 118 тысяч человек.

Пустые улицы Новары
16 из 16

В 114 странах мира инфекцию диагностировали у 118 тысяч человек.

© РИА Новости / Алессандро Рота
Перейти в фотобанк
14446219
Обсудить 3
Коронавирус Covid-19ИталияФото
Популярные комментарии
Да это все фейк , так Путин сказал .
12 марта, 15:35
freizdorf
0100013
Рекомендуем
Стюардесса в салоне самолета
Стюардесса поделилась советом, который может спасти жизнь
Кадр из видео спящего на льду рыбака
Рыбак из ролика "Нормально" рассказал, как похудел на 100 килограммов
Песня Uno группы Little Big для Евровидения-2020
Little Big представила песню для Евровидения
Наружная реклама со слоганом Коронавирус. Давайте прекратим это вместе в регионе Ломбардия, Италия
Супруги умерли от коронавируса с разницей в два часа
Дезинфекционная обработка улиц в Венеции, Италия
"Как жить? Как рожать?" Италия в панике от эпидемии коронавируса
Сотрудники Красного креста Италии в пункте медицинского осмотра в городе Новара
Число жертв коронавируса в Италии превысило тысячу человек
Галерея Альбертина в Вене, Австрия, закрытая в целях предотвращения с распространения коронавируса. 11 марта 2020
В Австрии закрыли крупнейшие музеи из-за коронавируса
Добыча нефти
В США пригрозили остановить Москву и Эр-Рияд на нефтяном рынке
Медицинские работники проводят осмотр пассажиров в аэропорту Шереметьево
В России зафиксировали шесть новых случаев заражения коронавирусом
Коронавирус
Малайзия выявила первый случай спорадического заражения коронавирусом
Табло с индексами котировок в зале Нью-Йоркской фондовой биржи
Американская биржа закрылась с рекордным падением за последние 30 лет
Табло с индексами котировок в зале Нью-Йоркской фондовой биржи
Американский экономист предрек новый мировой финансовый кризис
Здание посольства Российской Федерации в Киеве
Киев разорвал договор с посольством России на аренду участков
Женщина с ребенок в защитных масках рядом с автомобилем скорой помощи в Гонконге
ВОЗ объявила о пандемии коронавируса
Забор анализа на коронавирус у водителей в Денвере, США
Птичий, свиной и новый. Чему научила прошлая пандемия
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:48В Госдуме предлагают запретить пропаганду действий пособников нацизма
01:46В Каталонии ввели карантин в четырех населенных пунктах из-за COVID-19
01:36Поддержавший в СФ поправки в конституцию Лукин готов выйти из "Яблока"
01:33СМИ узнало о бегстве Порошенко из Украины накануне допроса
01:30США наносят ответные удары в Ираке после нападения на базу Таджи
01:23В Катаре из-за коронавируса закрываются кинотеатры, музеи и спортзалы
01:22В Испании коронавирус выявили еще у одного министра
01:15Леди Гага объявила о выходе новой книги
01:12В Бразилии коронавирус снова обрушил биржу
01:05В США суд распорядился освободить экс-информатора WikiLeaks Мэннинг
01:01Болсонару обратится к бразильцам после сдачи анализа на коронавирус
00:57СМИ раскрыло детали гибели девочки в Тамбовской области
00:40Президент ФРГ отменил поездку в Мексику и Коста-Рику из-за COVID-19
00:34Мэр Нью-Йорка считает, что жертвы от коронавируса в городе неизбежны
00:30В Аргентине выявили первые случаи заражения COVID-19 внутри страны
00:21В Карелии ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса
00:07Посольство: россияне смогут покинуть Монголию чартерами
23:55В МИД Китая допустили, что коронавирус в Ухань завезли из США
23:50Президент Финляндии поблагодарил Россию за борьбу с коронавирусом
23:49Little Big представила песню для Евровидения
Лента новостейМолния