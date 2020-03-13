В Петербурге и Ленобласти введут режим повышенной готовности

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 мар - РИА Новости. Режим повышенной готовности из-за угрозы распространения Режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции введут в Санкт-Петербурге , сообщает пресс-служба администрации губернатора.

"Во исполнение принятых договоренностей правительством города готовится постановление о введении на территории Санкт-Петербурга режима повышенной готовности", - говорится в сообщении.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области, регион также вводит режим повышенной готовности для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Отмечается, что губернатор Ленобласти поручил включить в текст соответствующего постановления введение карантинного режима в стационарах, дополнительную подготовку медицинского персонала к приему инфекционных больных, ограничение численности массовых мероприятий, мониторинг обеспеченности и цен на противовирусные препараты, усиление информирования жителей о профилактике инфекционных вирусных заболеваний.

Ранее сообщалось, что в Петербурге официально подтверждены два случая коронавирусной инфекции, завезенные из Италии. Оба пациента находятся в удовлетворительном состоянии в Клинической инфекционной больнице имени Боткина.