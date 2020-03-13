В Петербурге и Ленобласти введут режим повышенной готовности

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 мар - РИА Новости. Режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции введут в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба администрации губернатора.
Отмечается, что губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко объединяют усилия в борьбе с распространением коронавируса. В частности, принято решение консолидировать усилия регионов в оказании помощи населению в медицинских организациях, расположенных на территории агломерации.
"Во исполнение принятых договоренностей правительством города готовится постановление о введении на территории Санкт-Петербурга режима повышенной готовности", - говорится в сообщении.
Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области, регион также вводит режим повышенной готовности для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.
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Отмечается, что губернатор Ленобласти поручил включить в текст соответствующего постановления введение карантинного режима в стационарах, дополнительную подготовку медицинского персонала к приему инфекционных больных, ограничение численности массовых мероприятий, мониторинг обеспеченности и цен на противовирусные препараты, усиление информирования жителей о профилактике инфекционных вирусных заболеваний.
Ранее сообщалось, что в Петербурге официально подтверждены два случая коронавирусной инфекции, завезенные из Италии. Оба пациента находятся в удовлетворительном состоянии в Клинической инфекционной больнице имени Боткина.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже более 125 тысяч человек более чем в 110 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.
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