Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-13T11:31+0300
https://ria.ru/20200313/1568535453.html
В Петербурге и Ленобласти введут режим повышенной готовности
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/0d/1568534210_0:0:3078:1731_1036x0_80_0_0_97237a8bcb4cefe18e920f6c6e96293b.jpg
РИА Новости

В Петербурге и Ленобласти введут режим повышенной готовности

11:31 13.03.2020
4039
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкСотрудница таможенной службы проводит личный досмотр граждан в аэропорту Сочи
Сотрудница таможенной службы проводит личный досмотр граждан в аэропорту Сочи
© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 мар - РИА Новости. Режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции введут в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба администрации губернатора.
Отмечается, что губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко объединяют усилия в борьбе с распространением коронавируса. В частности, принято решение консолидировать усилия регионов в оказании помощи населению в медицинских организациях, расположенных на территории агломерации.
"Во исполнение принятых договоренностей правительством города готовится постановление о введении на территории Санкт-Петербурга режима повышенной готовности", - говорится в сообщении.
Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области, регион также вводит режим повышенной готовности для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.
Симптомы коронавирусной инфекции Covid-19
10 марта, 13:44
Как отличить коронавирусную инфекцию Covid-19 от простуды
Отмечается, что губернатор Ленобласти поручил включить в текст соответствующего постановления введение карантинного режима в стационарах, дополнительную подготовку медицинского персонала к приему инфекционных больных, ограничение численности массовых мероприятий, мониторинг обеспеченности и цен на противовирусные препараты, усиление информирования жителей о профилактике инфекционных вирусных заболеваний.
Ранее сообщалось, что в Петербурге официально подтверждены два случая коронавирусной инфекции, завезенные из Италии. Оба пациента находятся в удовлетворительном состоянии в Клинической инфекционной больнице имени Боткина.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже более 125 тысяч человек более чем в 110 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
300210
Обсудить 1
Коронавирус в РоссииКоронавирус Covid-19Александр ДрозденкоАлександр БегловЛенинградская областьСанкт-Петербург
Рекомендуем
Смартфон
Роспотребнадзор дал совет для профилактики коронавируса
Медицинский работник в отделении для людей с подозрением на коронавирус в Боткинской больнице в Санкт-Петербурге
В Петербурге запретили массовые мероприятия из-за коронавируса
Прохожие в защитных масках на одной из улиц в Пекине
Эксперт оценил заявление МИД Китая о вине США в коронавирусе
Медицинские работники проводят осмотр пассажиров в аэропорту Шереметьево
В России зафиксировали шесть новых случаев заражения коронавирусом
Сотрудники скорой помощи в защитных костюмах на территории больничного комплекса в Коммунарке
В Ленинградской области выявили первый случай заражения коронавирусом
Закрытая средняя школа в Ухане
Пекин оценил сообщения о возможной причастности армии США к COVID-19
Усиление санитарно-карантинного контроля из-за вспышки коронавируса в Китае
В Татарстане ввели особый санитарно-эпидемиологический режим
Медицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи
На Кубани рассказали о состоянии заразившегося коронавирусом мужчины
Женщина в медицинской маске на входе в Московский метрополитен
В России выявлено 11 новых случаев заражения коронавирусом
Туристы в Москве
Опрос показал отношение россиян к коронавирусу
Статуя Фемиды у здания федерального суда в городе Александрия, штат Вирджиния, США
Россиянина будут судить за преступление двадцатилетней давности
Городская клиническая инфекционная больница имени С. П. Боткина в Санкт-Петербурге
В Петербурге рассказали о состоянии заразившихся коронавирусом
Ситуация на Украине в связи с коронавирусом
В Черновицкой области ужесточили карантинные меры
Закрытая средняя школа в Ухане
В Китае назвали сроки окончания пандемии коронавируса
Флаги ЕС на фоне здания Европейского совета
В Европарламенте оценили меры ЕС по борьбе с коронавирусом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:02Автоэксперт объяснил, почему вреден "пенсионерский" стиль езды
02:02Пелоси объявила о сделке с Трампом по закону о коронавирусе
01:59Кипр запретил въезд иностранцам из-за коронавируса
01:47В Венгрии с понедельника закроют школы из-за коронавируса
01:39Фонд Джека Ма пожертвует США миллион масок для борьбы с коронавирусом
01:36В Крыму рейсовый автобус столкнулся с легковушкой
01:20Билл Гейтс покинул совет директоров Microsoft
01:13В Петербурге три человека пострадали в ДТП с машиной скорой помощи
01:12Работники штаб-квартиры ООН будут работать удаленно из-за коронавируса
01:10На Кипре подтвержден 21 случай инфицирования коронавирусом
00:52В Белоруссии часть студентов поместили на карантин из-за коронавируса
00:50Жена представителя правительства Греции заразилась коронавирусом
00:48Число заболевших коронавирусом в Египте выросло до 93 человек
00:47Число умерших от коронавируса в Латинской Америке выросло до четырех
00:45Премьер Армении с супругой собираются пройти тест на коронавирус
00:43На Украине осудили всех подозреваемых в нападении на советника СНБО
00:39В Суринаме зарегистрировали первый случай заражения коронавирусом
00:39Рубль отбил часть потерь своей стоимости за неделю
00:35Минздрав Эквадора сообщил о первой смерти от коронавируса
00:31В Польше скончался второй пациент с коронавирусом
Лента новостейМолния