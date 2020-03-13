Назван очаг возможного глобального финансового кризиса

Он обращает внимание на прекращение коммерческой деятельности в стране и считает, что будущее восьмой крупнейшей экономики мира будет зависеть от выносливости банковской системы, которая долгое время считалась одной из самых слабых в Европе

Журналист подчеркивает, что бизнес и частные лица, оставшись без денег, могут перестать обслуживать собственные кредиты.

Другой проблемой он называет то, что инвесторов пугают дорогостоящие антикризисные меры Рима , и государственные облигации, составляющие большую часть банковских активов, могут обесцениться. Это, в свою очередь, может снизить резервы банков и ограничить их кредитование, что приведет к дальнейшему замедлению экономики.

Кроме того, итальянским банкам принадлежит около четверти непогашенного государственного долга страны в размере 2,4 триллиона долларов, что связывает судьбу финансовых учреждений Италии и правительства таким образом, что это может привести к дестабилизации в условиях резкого спада.

Автор статьи считает, что итальянские власти могут не справиться с внезапным банковским кризисом.

Ранее премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о введении новых мер по борьбе с распространением коронавируса . В частности, прекращена любая торговая деятельность, за исключением магазинов с предметами первой необходимости и аптек.

Ситуация в Италии

Общее число случаев заражения в Италии за сутки выросло почти на 3 тысячи, количество погибших преодолело отметку в тысячу.