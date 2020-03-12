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2020-03-12T10:05+0300
https://ria.ru/20200312/1568462860.html
В Италии объявили о прекращении почти всей торговли
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РИА Новости

В Италии объявили о прекращении почти всей торговли

00:34 12.03.2020 (обновлено: 10:05 12.03.2020)
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© REUTERS / Flavio Lo ScalzoМестные жители возле супермаркета в городе Пьольтелло, Италия. 11 марта 2020
Местные жители возле супермаркета в городе Пьольтелло, Италия. 11 марта 2020
© REUTERS / Flavio Lo Scalzo
Местные жители возле супермаркета в городе Пьольтелло, Италия. 11 марта 2020
РИМ, 12 мар — РИА Новости, Александр Логунов. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о введении новых мер по борьбе с распространением коронавируса. В частности, прекращена любая торговая деятельность, за исключением магазинов с предметами первой необходимости и аптек.
"Мы понимаем, что нам нужно действовать постепенно, но сейчас настало время сделать еще один шаг вперед", — сказал Конте.
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По его словам, власти гарантируют основные услуги, включая общественный транспорт.
"Не нужно сразу бежать за едой. Мы закрываем магазины, бары, пабы и рестораны, парикмахерские, центры красоты. Остается доступной доставка на дом", — добавил он.
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В то же время, подчеркнул премьер, продолжают работу банки, почты, страховые и финансовые компании, включая "деятельность, обеспечивающую функционирование этих секторов".
"Фабрики и производства будут работать при соблюдении мер безопасности для своих сотрудников", — уточнил премьер.
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Вместе с тем, по его словам, если число заражений в стране продолжит расти, "что не невероятно", "это не значит, что нам придется спешить с принятием новых мер".
"Слепой гонки к пропасти не будет", — заявил Конте. Он добавил, что эффект от усилий можно будет увидеть "через пару недель".
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Ситуация в Италии

Общее число случаев заражения коронавирусной инфекцией в Италии за сутки выросло на две тысячи, превысив 12 тысяч, жертв стало больше на 196. Их число достигло 827 человек.
Во вторник карантинные меры, введенные ранее для ряда северных регионов Италии, распространили на всю территорию страны. Перемещения между населенными пунктами отныне разрешены только при особой необходимости, запрещены все массовые мероприятия, закрыты религиозные и культурные учреждения.
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Пандемия коронавирусной инфекции

Накануне Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку нового коронавируса пандемией. Этим термином называют необычайно сильную эпидемию, характеризующуюся распространением инфекционного заболевания на всей территории страны, в сопредельных государствах, а иногда и многих других странах.
Общее количество заражений в мире составило 118 тысяч человек в 114 странах. По данным ВОЗ, умер 4291 заболевший. В России зарегистрировали 28 случаев коронавирусной инфекции, из них 25 у россиян, вернувшихся из Италии, два — у граждан Китая, один — у гражданина Италии.
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Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаДжузеппе КонтеИталияВ мире
Популярные комментарии
Не надо так. Итальянцев жалко. Они к нам дружественны. Было бы это в ЛондОне , я бы тебя поддержал.
12 марта, 00:53
Филя Ром
44400021
Последний раз Италия испытывала подобную депрессию в 1943 году, когда под Сталинградом расчехвостили 8-ю итальянскую армию.
12 марта, 00:49
Нефертити Васильевна Фишман
35830018
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