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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
2020-03-13T01:48+0300
https://ria.ru/20200313/1568522466.html
Поддержавший в СФ поправки в конституцию Лукин готов выйти из "Яблока"
https://cdn23.img.ria.ru/images/156259/08/1562590888_0:146:2732:1683_1036x0_80_0_0_068fc26695396d7bd469ccfd1c7472de.jpg
РИА Новости

Поддержавший в СФ поправки в конституцию Лукин готов выйти из "Яблока"

01:36 13.03.2020 (обновлено: 01:48 13.03.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВладимир Лукин
Владимир Лукин
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Владимир Лукин. Архивное фото
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Один из основателей партии "Яблоко" Владимир Лукин заявил о готовности выйти из партии, сообщает нижегородское отделение.
"Сенатор Лукин, который голосовал за принятие поправок в конституцию в Совете Федерации, подал заявление, что готов выйти из партии "Яблоко", - говорится в сообщении в Twitter.
Отделение публикует обращение Лукина к главе федерального политкомитета партии Григорию Явлинскому.
В письме Лукин напомнил, что он представляет в Совете Федерации губернатора Тверской области и получил от него поручение при голосовании по поправкам транслировать решение тверских властей, выступающих за.
При этом Лукин добавил, что осознаёт, что его позиция противоречит позиции партии. Из-за этого, согласно письму, он готов покинуть партию в случае необходимости.
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Голосование по поправкам в КонституциюВладимир ЛукинСовет Федерации РФЯблокоГригорий ЯвлинскийТверская областьПолитика
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