Поддержавший в СФ поправки в конституцию Лукин готов выйти из "Яблока"

Сенатор Лукин, который голосовал за принятие поправок в Конституцию в Совете Федерации подал заявление, что готов выйти из партии Яблоко. pic.twitter.com/uuEdvQsRhm

При этом Лукин добавил, что осознаёт, что его позиция противоречит позиции партии. Из-за этого, согласно письму, он готов покинуть партию в случае необходимости.