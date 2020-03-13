Поддержавший в СФ поправки в конституцию Лукин готов выйти из "Яблока"

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Один из основателей партии "Яблоко" Владимир Лукин заявил о готовности выйти из партии, сообщает нижегородское отделение.
"Сенатор Лукин, который голосовал за принятие поправок в конституцию в Совете Федерации, подал заявление, что готов выйти из партии "Яблоко", - говорится в сообщении в Twitter.
Сенатор Лукин, который голосовал за принятие поправок в Конституцию в Совете Федерации подал заявление, что готов выйти из партии Яблоко. pic.twitter.com/uuEdvQsRhm— Нижегородское Яблоко (@nnyabloko) March 12, 2020
Отделение публикует обращение Лукина к главе федерального политкомитета партии Григорию Явлинскому.
В письме Лукин напомнил, что он представляет в Совете Федерации губернатора Тверской области и получил от него поручение при голосовании по поправкам транслировать решение тверских властей, выступающих за.
При этом Лукин добавил, что осознаёт, что его позиция противоречит позиции партии. Из-за этого, согласно письму, он готов покинуть партию в случае необходимости.