В Испании коронавирус выявили еще у одного министра

МАДРИД, 12 мар – РИА Новости. Коронавирус выявлен у еще одного члена кабинета министров Испании – министра территориальной политики Каролины Дариас.
Ранее в четверг кабинет министров сообщил, что вирус COVID-19 подтвержден у министра равных возможностей Ирене Монтеро. Она и ее муж, вице-премьер и лидер коалиции Unidas Podemos Пабло Иглесиас, находятся на карантине. У самого Иглесиаса коронавирус не выявлен. В четверг анализы сдали все члены испанского правительства, а также сотрудники резиденции Монклоа.
"Согласно установленным протоколам, утром были сделаны анализы на COVID-19 всем членам правительства и людям, работающим в Монклоа, наиболее приближенным к председателю правительства. Эти анализы оказались положительными у министра территориальной политики Каролины Дариас", - сообщили в пресс-службе правительства. Дариас находится у себя дома, ее состояние хорошее.
Кроме того, коронавирус выявлен у еще одного депутата нижней палаты парламента, лидера крайне правой партии VOX Сантьяго Абаскаля. Он стал четвертым членом испанского парламента с этим диагнозом и третьим членом VOX, у которого выявлено заболевание. Ранее коронавирус был обнаружен у генерального секретаря партии Хавьера Ортеги Смита, а также у депутата VOX от Кадиса Карлоса Самбрано Гарсии. Положительный диагноз также у депутата от правой Народной партии, бывшего министра и бывшего спикера парламента Аны Пастор.
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"Во вторник, узнав о положительном диагнозе Хавьера Ортеги, я отправился под карантин и прошел в частной лаборатории анализ на COVID-19. Проба дала положительный результат, так что продолжу работать из дома", - написал Абаскаль в Twitter. По его словам, он чувствует себя достаточно хорошо. Он также сообщил, что хотел бы участвовать в переговорах премьера Испании Педро Санчеса с лидерами крупнейших партий Испании, которые пройдут в понедельник, по видеоконференции.
Позже о том, что она заражена коронавирусом сообщила депутат VOX от Гранады Макарена Олона.
По последним официальным данным, более 3 тысяч человек заболели коронавирусом COVID-19 в Испании, 84 из них скончались, 189 выздоровели. Больше всего заболевших в Мадриде - 1388 человек, скончались 56 человек.
В большинстве регионов Испании закрыты учебные заведения, в стране запрещено проведение мероприятий с участием более тысячи человек, парламент не будет собираться на пленарные заседания в течение ближайших двух недель. Правительство выделило экономическую помощь на борьбу с коронавирусом и поддержку бизнеса.
Прекращено авиасообщение с Италией, введен запрет на заходы в порты пассажирских судов из Италии, а также всех иностранных круизных лайнеров.