В Испании коронавирус выявили еще у одного министра

"Согласно установленным протоколам, утром были сделаны анализы на COVID-19 всем членам правительства и людям, работающим в Монклоа, наиболее приближенным к председателю правительства. Эти анализы оказались положительными у министра территориальной политики Каролины Дариас", - сообщили в пресс-службе правительства. Дариас находится у себя дома, ее состояние хорошее.