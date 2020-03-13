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2020-03-13T01:33+0300
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СМИ узнало о бегстве Порошенко из Украины накануне допроса
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РИА Новости

СМИ узнало о бегстве Порошенко из Украины накануне допроса

01:33 13.03.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЭкс-президент Украины Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований в Киеве
Экс-президент Украины Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Адвокаты экс-президента Украины Петра Порошенко рассказали, что их подзащитный не сможет явиться на допрос в Госбюро расследований (ГБР), поскольку покинул территорию страны. Об этом стало известно "Московскому комсомольцу".
Накануне в пресс-службе Госбюро сообщили, что Порошенко вызван на допрос в пятницу в 11.00 (12.00 мск). По какому делу запланирован допрос, в пресс-службе не уточнили.
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Как пишет СМИ, вероятность того, что на допросе бывшего украинского лидера арестуют, была очень высокая.
В какую страну отправился Порошенко, его адвокаты не уточнили. Газета предполагает, что он мог покинуть Украину по личным делам.
Ранее депутат от фракции партии "Слуга народа" Александр Дубинский сообщил о возбуждении дела против Порошенко о декларировании недостоверной информации за 2018 год. Порошенко 6 марта прибыл в Госбюро расследований на допрос и заявил, что у него есть постановление суда, обязывающее ведомство закрыть это дело. Госбюро расследований Украины заявило, что суд не обязывал ведомство закрывать уголовное дело.
Как ранее сообщили в ГБР, экс-президента Украины не явился почти на три десятка допросов по 16 уголовным делах.
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