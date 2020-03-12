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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
2020-03-12T22:26+0300
https://ria.ru/20200312/1568519624.html
Мосгордума одобрила закон о поправке к Конституции
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/0b/1568441026_0:252:3072:1980_1036x0_80_0_0_ade3529c00d4e816f21a00e010841671.jpg
РИА Новости

Мосгордума одобрила закон о поправке к Конституции

22:26 12.03.2020
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкМолодой человек держит Конституцию РФ
Молодой человек держит Конституцию РФ
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Депутаты Мосгордумы большинством голосов приняли постановление об одобрении закона РФ о поправке к Конституции РФ, передает корреспондент РИА Новости.
ГД во вторник приняла во втором чтении законопроект об изменении Конституции РФ. В среду законопроект был принят депутатами в третьем чтении и одобрен Советом Федерации. Закон после этого передали передан регионам для рассмотрения. Предусмотрено, что документ будет считаться одобренным лишь после его поддержки двумя третями региональных парламентов, в противном случае вся процедура внесения поправок в конституцию будет прекращена. После этого Совфед вновь соберется на заседание 14 марта, чтобы утвердить решения регионов.
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Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников на четверг созвал внеочередное заседание думы.
"На голосование для принятия в первом чтении ставится проект постановления Московской городской думы о поправке к Конституции Российской Федерации ​​"О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти", - сообщил Шапошников в ходе внеочередного заседания в Мосгордуме в четверг.
За принятие постановления в первом чтении проголосовали 26 депутатов, против - 13, воздержались - четверо.
Один из депутатов предложил рассмотреть на заседании вопрос о внесении поправок. Комиссия по организации работы думы рассмотрела всего 50 поправок. В итоге депутаты 49 из них отклонили, потому что они касались непосредственно поправок в конституцию, а значит не были предметом обсуждения в Мосгородуме. Еще одна поправка касалась изменения самого проекта постановления МГД, но и ее комиссия рекомендовала отклонить. Депутаты поправки не приняли и перешли к повторному голосованию по принятию проекта постановления Мосгордумы в целом.
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За принятие постановления в целом проголосовали 26 депутатов, против - 11, воздержались - трое. Два депутата отсутствовали на заседании по уважительной причине и могли дистанционно отдать свой голос только в первом чтении, еще один депутат самовольно покинул зал заседания перед вторым голосованием.
"Для депутатов Мосгордумы важно обеспечить социальные гарантии москвичей. Закон о поправке содержит ряд мер государственной поддержки, закрепляет в конституции минимальный размер оплаты труда на уровне не ниже прожиточного минимума, предусматривает обязательную индексацию пенсий, пособий и иных социальных выплат. Также в качестве важнейшего приоритета провозглашается всестороннее развитие детей. Детально прописывается защита семьи, материнства, отцовства, института брака", - прокомментировал проект закона о поправке к Конституции РФ "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти" Шапошников.
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Вчера, 15:56Голосование по поправкам в Конституцию
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По его словам, данные новации призваны обеспечить дальнейшее поступательное развитие нашей страны на длительную историческую перспективу, отражают приверженность традиционным для нашей страны ценностям и более полно раскрывают ключевое конституционное понятие "социальное государство".
"Как парламентарий, не могу не отметить, что предложенные поправки существенно усилят роль парламента в формировании структуры органов государственной власти и в общественно-политической жизни нашей страны в целом - и на федеральном, и на региональных уровнях", - заключил председатель МГД.
Изменения основного закона посвящены новым требованиям, выдвигаемым к президенту, членам правительства и госчиновникам разного уровня, закрепляют социальные гарантии государства перед гражданами, меняют круг полномочий парламента, запрещают отчуждение федеральных территорий, устанавливают статус русского языка, а также упоминают бога в главе, посвященной преемственности развития российской государственности. Кроме того, поправки позволяют действующему президенту РФ вновь баллотироваться на этот пост в 2024 году.
Общероссийское голосование по законопроекту об изменении Конституции РФ пройдет 22 апреля, этот день будет нерабочим.
Конституция Российской Федерации
6 марта, 16:45
Почему Конституция должна быть однозначной
12201416
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Голосование по поправкам в КонституциюКонституция РФГосдума РФМосковская городская думаПолитика
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