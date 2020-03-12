Госбюро расследований Украины вызвало Порошенко на допрос

КИЕВ, 12 мар - РИА Новости. Государственное бюро расследований Украины вызвало в пятницу на допрос экс-президента Петра Порошенко.
"Порошенко на завтра вызвали на допрос в ГБР (Госбюро расследований - ред.) в 11.00 (12.00 мск - ред.)", - цитирует сообщение пресс-службы Госбюро агентство УНН. По какому делу запланирован допрос, в пресс-службе не уточнили.
Ранее депутат от фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" Александр Дубинский сообщил, что по его обращению возбуждено дело против Порошенко о декларировании недостоверной информации за 2018 год. Порошенко 6 марта прибыл в Госбюро расследований на допрос по делу о декларировании недостоверной информации и заявил, что у него есть постановление суда, обязывающее ведомство закрыть это дело. Госбюро расследований Украины заявило, что суд не обязывал ведомство закрывать уголовное дело.
Ранее в Госбюро расследований сообщили, что всего экс-президент не явился почти на три десятка допросов по 16 уголовным делах.
21 февраля, 19:36Суд на Украине разрешил принудительно привести Порошенко на допрос