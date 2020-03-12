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Госбюро расследований Украины вызвало Порошенко на допрос
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РИА Новости

Госбюро расследований Украины вызвало Порошенко на допрос

21:38 12.03.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЭкс-президент Украины Петр Порошенко после посещения Государственного бюро расследований Украины
Экс-президент Украины Петр Порошенко после посещения Государственного бюро расследований Украины
© РИА Новости / Стрингер
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Экс-президент Украины Петр Порошенко после посещения Государственного бюро расследований Украины. Архивное фото
КИЕВ, 12 мар - РИА Новости. Государственное бюро расследований Украины вызвало в пятницу на допрос экс-президента Петра Порошенко.
"Порошенко на завтра вызвали на допрос в ГБР (Госбюро расследований - ред.) в 11.00 (12.00 мск - ред.)", - цитирует сообщение пресс-службы Госбюро агентство УНН. По какому делу запланирован допрос, в пресс-службе не уточнили.
Ранее депутат от фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" Александр Дубинский сообщил, что по его обращению возбуждено дело против Порошенко о декларировании недостоверной информации за 2018 год. Порошенко 6 марта прибыл в Госбюро расследований на допрос по делу о декларировании недостоверной информации и заявил, что у него есть постановление суда, обязывающее ведомство закрыть это дело. Госбюро расследований Украины заявило, что суд не обязывал ведомство закрывать уголовное дело.
Ранее в Госбюро расследований сообщили, что всего экс-президент не явился почти на три десятка допросов по 16 уголовным делах.
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