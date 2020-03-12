В Москве пройдет финал школьной олимпиады, посвященной истории ВОВ

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Финал всемирной школьной олимпиады "Великая Победа", посвященной истории Великой Отечественной войны и приуроченной к 75-летию Победы, пройдет в Москве.
Сообщается, что олимпиада, посвященная истории Великой Отечественной войны, стартовала в феврале. Главная цель олимпиады — привлечение внимания молодежи к историческим событиям 1941–1945 годов, в которых участвовала Россия. Свои знания в олимпиаде могут проверить дети и подростки в возрасте от 10 до 16 лет со всего мира.
"Участникам предлагается пройти два онлайн- и один офлайн-тур главного теста. Уже свыше 40 тысяч человек приняли участие в соревновании. Финалисты будут приглашены в Москву для прохождения офлайн-тура. Главный приз — возможность присутствовать на параде Победы на Красной площади 9 мая. Конкурсантам помимо главного теста также предлагается поучаствовать в двух творческих конкурсах. Их победители получат подарки от партнёров акции", - говорится в сообщении.
Задания главного теста "Я знаю! Я помню!" разработаны учёными-историками Российского военно-исторического общества (РВИО) и НИИ военной истории Военной академии Генштаба ВС РФ и сгруппированы по различным уровням сложности. В тесте могут принять участие все желающие, но бороться за главный приз будут только школьники от 10 до 16 лет. Регистрация на первый тур будет открыта до 13 марта. Второй онлайн-тур тестирования стартует 17 марта и продлится до 31 марта.
Финал пройдёт в начале мая в Москве в Музее Победы на Поклонной горе. Финалистам предстоит выполнить творческое задание. Победители получат возможность присутствовать на параде Победы 9 мая, призеры смогут посетить генеральную репетицию парада Победы на Красной площади. Все участники финала получат именные грамоты и дипломы, а также памятные призы и подарки.
Регистрация на творческие конкурсы открыта до 1 мая, а подведение итогов состоится 5 мая. По итогам 10 авторов лучших работ будут награждены именными грамотами, призами и подарками.