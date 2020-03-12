В Москве пройдет финал школьной олимпиады, посвященной истории ВОВ

"Участникам предлагается пройти два онлайн- и один офлайн-тур главного теста. Уже свыше 40 тысяч человек приняли участие в соревновании. Финалисты будут приглашены в Москву для прохождения офлайн-тура. Главный приз — возможность присутствовать на параде Победы на Красной площади 9 мая. Конкурсантам помимо главного теста также предлагается поучаствовать в двух творческих конкурсах. Их победители получат подарки от партнёров акции", - говорится в сообщении.