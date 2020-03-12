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Отправленный на карантин депутат Катасонов прошел медобследование
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РИА Новости

Отправленный на карантин депутат Катасонов прошел медобследование

18:07 12.03.2020 (обновлено: 18:32 12.03.2020)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко Сергей Катасонов
 Сергей Катасонов
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Сергей Катасонов. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Депутат от ЛДПР Сергей Катасонов, ранее отправленный на карантин после поездки во Францию, рассказал РИА Новости, что прошел медицинское обследование, в ходе которого врачи не нашли у него признаков заражения новым коронавирусом.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в ходе заседания предложил ГД принять постановление о досрочном прекращении полномочий Катасонова за нарушение режима самоизоляции после частной поездки во Францию. Спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя заявление Жириновского, отметил, что "по этим основаниям нет возможности лишать полномочий", но комитет по регламенту должен будет продумать соответствующие меры.
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"Я согласен с тем, что на это было обращение внимание, я считаю, что это правильно. С решением Думы я согласен, что надо находиться дома. Несмотря на то, что никаких признаков (заражения) у меня врачи не нашли, буду работать удаленно", - сообщил Катасонов.
Он добавил, что прошел медицинское обследование сразу после решения Думы. Катасонов заявил, что на карантин также отправлен его помощник.
Парламентарий отметил, что во вторник находился в зале заседаний Думы на расстоянии нескольких десятков метров от президента РФ Владимира Путина, когда тот выступал с речью перед депутатами.
"Расстояние от меня до президента было условно метров 60-80 ... я чувствую себя здоровым", - сказал Катасонов.
Мэр Москвы Сергей Собянин 5 марта подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения в столице новой коронавирусной инфекции. В документе говорится, что граждане, прибывшие из КНР, Республики Кореи, Италии, Ирана, Франции, ФРГ и Испании, а также других государств с неблагополучной ситуацией с распространением коронавирусной инфекции, обязаны обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения в РФ.
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