Отправленный на карантин депутат Катасонов прошел медобследование

"Я согласен с тем, что на это было обращение внимание, я считаю, что это правильно. С решением Думы я согласен, что надо находиться дома. Несмотря на то, что никаких признаков (заражения) у меня врачи не нашли, буду работать удаленно", - сообщил Катасонов.