Володин призвал аннулировать пропуск депутата, нарушившего карантин

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Госдума примет меры к депутату от ЛДПР Сергею Катасонову, приехавшему из Франции и нарушившему карантин: аннулирует пропуск и, возможно, прекратит полномочия, передает корреспондент РИА Новости.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в ходе заседания предложил ГД принять постановление о досрочном прекращении полномочий Катасонова за нарушение режима самоизоляции после частной поездки во Францию

"Предлагаю... принять постановление о досрочном прекращении полномочий депутата Катасонова, чтобы вся страна знала, что мы не собираемся прикрывать тех, кто таким гнусным образом может быть источником настоящей эпидемии и в нашей стране" Владимир Жириновский

По словам Жириновского, депутату "было сказано сидеть две недели дома, никуда не выходить". "Он появился здесь, вторник-среда-четверг, он уже может быть носителем этой инфекции. Летел в самолете, во Франции находился по собственной инициативе", - сказал лидер ЛДПР.

Спикер ГД Вячеслав Володин , комментируя заявление Жириновского, отметил, что "по этим основаниям нет возможности лишать полномочий", но комитет по регламенту должен будет продумать соответствующие меры.

"Нам надо комитету по контролю и регламенту изучить выступление Владимира Вольфовича, но наверно, правильно было бы в этой ситуации единственное, что сделать, Владимир Вольфович, вам внести предложение по тем, кто непосредственно общался с тем, чтобы изолировать. И в этой связи если вы сами общались, вам придется также пройти карантин", - сказал председатель ГД.

Жириновский в ответ сообщил, что с Катасоновым сам он не общался.

"В этой связи давайте решение примем о прохождении карантина нашим коллегой как положено. Надо уважать закон, надо уважать правила, начиная с себя. И в этой связи на 14 дней, пока карантин не пройдет, коллеги, если вы поддержите, давайте примем решение об аннулировании пропуска в Государственной Думу... В отношении его помощников, с кем он общался должны быть такие же решения" Вячеслав Володин