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Володин призвал аннулировать пропуск депутата, нарушившего карантин
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РИА Новости

Володин призвал аннулировать пропуск депутата, нарушившего карантин

14:50 12.03.2020 (обновлено: 15:06 12.03.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСергей Катасонов
Сергей Катасонов
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Сергей Катасонов. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Госдума примет меры к депутату от ЛДПР Сергею Катасонову, приехавшему из Франции и нарушившему карантин: аннулирует пропуск и, возможно, прекратит полномочия, передает корреспондент РИА Новости.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в ходе заседания предложил ГД принять постановление о досрочном прекращении полномочий Катасонова за нарушение режима самоизоляции после частной поездки во Францию.
"Предлагаю... принять постановление о досрочном прекращении полномочий депутата Катасонова, чтобы вся страна знала, что мы не собираемся прикрывать тех, кто таким гнусным образом может быть источником настоящей эпидемии и в нашей стране"
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Владимир Жириновский
Мэр Москвы Сергей Собянин 5 марта подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения в столице новой коронавирусной инфекции. В документе говорится, что граждане, прибывшие из КНР, Республики Кореи, Италии, Ирана, Франции, ФРГ и Испании, а также других государств с неблагополучной ситуацией с распространением коронавирусной инфекции, обязаны обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения в РФ.
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По словам Жириновского, депутату "было сказано сидеть две недели дома, никуда не выходить". "Он появился здесь, вторник-среда-четверг, он уже может быть носителем этой инфекции. Летел в самолете, во Франции находился по собственной инициативе", - сказал лидер ЛДПР.
Спикер ГД Вячеслав Володин, комментируя заявление Жириновского, отметил, что "по этим основаниям нет возможности лишать полномочий", но комитет по регламенту должен будет продумать соответствующие меры.
"Нам надо комитету по контролю и регламенту изучить выступление Владимира Вольфовича, но наверно, правильно было бы в этой ситуации единственное, что сделать, Владимир Вольфович, вам внести предложение по тем, кто непосредственно общался с тем, чтобы изолировать. И в этой связи если вы сами общались, вам придется также пройти карантин", - сказал председатель ГД.
Жириновский в ответ сообщил, что с Катасоновым сам он не общался.
"В этой связи давайте решение примем о прохождении карантина нашим коллегой как положено. Надо уважать закон, надо уважать правила, начиная с себя. И в этой связи на 14 дней, пока карантин не пройдет, коллеги, если вы поддержите, давайте примем решение об аннулировании пропуска в Государственной Думу... В отношении его помощников, с кем он общался должны быть такие же решения"
Вячеслав Володин
Вячеслав Володин
Он также отметил ответственное отношение к ситуации вице-спикера Госдумы Петра Толстого, который после своего визита во Францию принял решение о временной самоизоляции.
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Коронавирус Covid-19РоссияРаспространение нового коронавирусаКоронавирусыПетр ТолстойЛДПРГосдума РФВячеслав ВолодинСергей СобянинВладимир ЖириновскийПолитика
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