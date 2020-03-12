Депутаты Госсобрания Марий Эл поддержали пакет поправок в Конституцию

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 мар - РИА Новости. Государственное собрание Государственное собрание Марий Эл в четверг на заседании большинством голосов одобрило закон о поправке в Конституцию РФ : "за" проголосовали 36 депутатов, воздержались шестеро.

Закон в среду был принят федеральным парламентом и направлен для рассмотрения в регионы.

"Главным в этих поправках является то, что впервые на уровень конституции выносятся социальные обязательства государства перед гражданами… Мы не могли себе этого позволить раньше, потому что в прошлые годы у страны еще не было запаса прочности. Сейчас он создан", - заявил глава международного комитета Совета Федерации , член рабочей группы по подготовке изменений в конституцию Константин Косачев , выступая перед депутатами регионального Госсобрания.

Сенатор отметил, что "значение сильной конституции – уберегать страну от потрясений и обеспечивать условия для устойчивого поступательного развития страны".

"В голосовании приняли участие 42 депутата Госсобрания Марий Эл, из них 36 человек проголосовали за поправки, 6 воздержались", - сообщили агентству в пресс-службе главы региона.

Предусмотрено, что закон о поправке в Конституцию РФ будет считаться одобренным лишь после его поддержки двумя третями региональных парламентов, в противном случае вся процедура внесения поправок в конституцию будет прекращена. После этого Совфед вновь соберется на заседание 14 марта, чтобы утвердить решения регионов.

Изменения основного закона посвящены новым требованиям, выдвигаемым к президенту, членам правительства и госчиновникам разного уровня, закрепляют социальные гарантии государства перед гражданами, меняют круг полномочий парламента, запрещают отчуждение федеральных территорий, устанавливают статус русского языка, а также упоминают бога в главе, посвященной преемственности развития российской государственности. Кроме того, поправки позволяют действующему президенту РФ вновь баллотироваться на этот пост в 2024 году.