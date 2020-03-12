Инфекционист посоветовала отказаться от празднования свадеб

"Конечно, чем меньше контактов, тем лучше. Все дело в случае, может быть и 500 человек, а все здоровые. А может быть 10, и один из них больной", - сказала Беляева РИА Новости, отвечая на вопрос, стоит ли отказаться от проведения крупных праздников и свадеб.