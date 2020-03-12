Инфекционист посоветовала отказаться от празднования свадеб

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. От проведения свадеб и юбилеев во время распространения коронавируса следует отказаться, так как зараженный человек может даже не подозревать о наличии у себя вируса и заразить других, заявила врач-инфекционист Наталия Беляева.
Ранее сообщалось, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал внимательнее соблюдать меры предосторожности против заражения коронавирусом; по мнению политика, россиянам следует сбривать бороды и усы, на время откладывать празднование свадеб и дней рождений, отменять любые поездки, а также РФ стоит закрыть границу с Украиной.
"Конечно, чем меньше контактов, тем лучше. Все дело в случае, может быть и 500 человек, а все здоровые. А может быть 10, и один из них больной", - сказала Беляева РИА Новости, отвечая на вопрос, стоит ли отказаться от проведения крупных праздников и свадеб.
По ее словам, человек, заразившийся коронавирусом, может не знать об этом, возможно даже, что болезнь никак себя не проявит и организм сам справится с инфекцией.
"Если иммунитет в порядке, то все будет хорошо, все зависит от иммунитета человека", - пояснила Беляева.
Она отметила, что, помимо ограничения контактов, следует носить маску, не забывая менять ее каждые два часа, а также тщательно мыть руки.
А вот наличие или отсутствие усов и бороды никак не влияет на риск заражения коронавирусом, вероятность заражения для всех одинаковая, подчеркнула Беляева.
28 января, 11:11Карта распространения нового коронавируса