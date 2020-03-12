Жириновский призвал брить усы и не жениться из-за коронавируса

"(Надо) соблюдать определенные правила: не устраивать дни рождения, свадьбы отложить, может быть. Чай попили и все, а сегодня утром на работу. А если пышная свадьба на 300-400 (человек), как у нас любят некоторые погулять, тоже нельзя. Я согласен, привычка, традиция. Ломайте традицию. Забудьте рукопожатия и поцелуи, забудьте это. Только молодожены. Пусть они. И то пусть проведут санитарную обработку до и после. Поэтому надо об этом думать", - сказал Жириновский, выступая на пленарном заседании Госдумы в четверг.