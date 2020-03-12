Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-12T13:26+0300
https://ria.ru/20200312/1568486498.html
Жириновский призвал брить усы и не жениться из-за коронавируса
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/0a/1568377515_0:0:2989:1681_1036x0_80_0_0_e9e249dd4f982c88c61be3dd87468821.jpg
РИА Новости

Жириновский призвал брить усы и не жениться из-за коронавируса

13:26 12.03.2020
10927
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкРуководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал внимательнее соблюдать меры предосторожности против заражения коронавирусом; по мнению политика, россиянам следует сбривать бороды и усы, на время откладывать празднование свадеб и дней рождений, отменять любые поездки, а также РФ стоит закрыть границу с Украиной.
"(Надо) соблюдать определенные правила: не устраивать дни рождения, свадьбы отложить, может быть. Чай попили и все, а сегодня утром на работу. А если пышная свадьба на 300-400 (человек), как у нас любят некоторые погулять, тоже нельзя. Я согласен, привычка, традиция. Ломайте традицию. Забудьте рукопожатия и поцелуи, забудьте это. Только молодожены. Пусть они. И то пусть проведут санитарную обработку до и после. Поэтому надо об этом думать", - сказал Жириновский, выступая на пленарном заседании Госдумы в четверг.
В лаборатории
11 марта, 14:58
Эксперты: разработка вакцины от коронавируса займет минимум год
Он также подчеркнул, что особый риск несут в себе поездки и въезд в Россию граждан как РФ, так и других стран, из-за рубежа. Возвращающиеся из поездок россияне подвергают риску других граждан, отметил политик.
"Украина в зоне риска самом большом, но через нее к нам может прийти. Надо закрывать границу наглухо с Украиной... Чтобы не было проникновения заразы", - заявил Жириновский.
Все поездки, по мнению политика, следует отменить. "Туроператоры, (надо) запретить продажу путевок. Нет, продолжают. Надо прекратить поездки, не только туристические, любые поездки", - считает лидер ЛДПР.
Кроме того, обратил внимание Жириновский, мужчинам следует брить бороды и усы в качестве дополнительной меры гигиены.
Микробиологическая лаборатория ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае
10 марта, 12:04
Примерно понятно. Ученые рассчитали, когда проявляется коронавирус
"Борода и усы - распространители заболеваний. Задерживаются бактерии перед носом и человек вдыхает их. Он же не может усы мыть каждую минуту. С бороды бактерии в рот проникают. Сколько погибло наших предков, вся земля наша в трупах, потому что умирали раньше срока именно за счет заражения", - сказал лидер ЛДПР.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались. Крупнейшие вспышки за пределами Китая находятся в Италии, Иране, Южной Корее и Японии.
В Российской Федерации на сегодняшний день зарегистрировано 28 случаев коронавирусной инфекции, из них 25 - у граждан России, вернувшихся из Италии, два - у граждан КНР, один - у гражданина Италии.
Симптомы коронавирусной инфекции Covid-19
10 марта, 13:44
Как отличить коронавирусную инфекцию Covid-19 от простуды
24210215
Обсудить 4
Коронавирус в РоссииКоронавирус Covid-19РоссияРаспространение нового коронавирусаЛДПРВладимир ЖириновскийЮжная КореяКитайЯпонияИранИталияПолитика
Рекомендуем
Актер Том Хэнкс и его жена певица Рита Уилсон
Сын Тома Хэнкса рассказал о состоянии заразившегося коронавирусом отца
Вячеслав Володин
Володин раскритиковал кампанию против Терешковой
Медицинские работники перед началом осмотра пассажиров в аэропорту Шереметьево
В Подмосковье введут режим повышенной готовности из-за коронавируса
Президент России Владимир Путин
Песков объяснил согласие Путина с поправкой о президентских сроках
Пустой пляж в Дубае
В ОАЭ россиянин заразился коронавирусом
Банкноты номиналом один доллар США
Курс доллара поднялся до 75 рублей
Медицинские работники проводят осмотр пассажиров в аэропорту Шереметьево
В России зафиксировали шесть новых случаев заражения коронавирусом
Сотрудник полиции
В Приамурье старшеклассник открыл стрельбу в школе
Наружная реклама со слоганом Коронавирус. Давайте прекратим это вместе в регионе Ломбардия, Италия
Супруги умерли от коронавируса с разницей в два часа
День памяти и скорби в Москве
Госдума приняла закон об общероссийской минуте молчания 22 июня
Выписка пациента из больницы Лэйшеншань в городе Ухань
Китай заявил о прохождении пика эпидемии коронавируса
Резидент Comedy club Гарик Мартиросян
Мартиросян рассказал, как Зеленский "лишил смысла жизни" артистов КВН
Дезинфекционная обработка улиц в Венеции, Италия
"Как жить? Как рожать?" Италия в панике от эпидемии коронавируса
Реклама одного из производителей мягкой мебели
Мебельная фабрика сравнила людей разных рас с цветной обивкой диванов
Женщина с ребенок в защитных масках рядом с автомобилем скорой помощи в Гонконге
ВОЗ объявила о пандемии коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:59Парламент Камчатки поддержал конституционные поправки
01:48В Госдуме предлагают запретить пропаганду действий пособников нацизма
01:46В Каталонии ввели карантин в четырех населенных пунктах из-за COVID-19
01:36Поддержавший в СФ поправки в конституцию Лукин готов выйти из "Яблока"
01:33СМИ узнало о бегстве Порошенко из Украины накануне допроса
01:30США наносят ответные удары в Ираке после нападения на базу Таджи
01:23В Катаре из-за коронавируса закрываются кинотеатры, музеи и спортзалы
01:22В Испании коронавирус выявили еще у одного министра
01:15Леди Гага объявила о выходе новой книги
01:12В Бразилии коронавирус снова обрушил биржу
01:05В США суд распорядился освободить экс-информатора WikiLeaks Мэннинг
01:01Болсонару обратится к бразильцам после сдачи анализа на коронавирус
00:57СМИ раскрыло детали гибели девочки в Тамбовской области
00:40Президент ФРГ отменил поездку в Мексику и Коста-Рику из-за COVID-19
00:34Мэр Нью-Йорка считает, что жертвы от коронавируса в городе неизбежны
00:30В Аргентине выявили первые случаи заражения COVID-19 внутри страны
00:21В Карелии ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса
00:07Посольство: россияне смогут покинуть Монголию чартерами
23:55В МИД Китая допустили, что коронавирус в Ухань завезли из США
23:50Президент Финляндии поблагодарил Россию за борьбу с коронавирусом
Лента новостейМолния