Сорвавшие конференцию по Донбассу не хотят мира, заявили в Киеве

КИЕВ, 12 мар - РИА Новости. Советник секретаря СНБО Украины Сергей Сивохо заявил, что те, кто сорвал презентацию платформы примирения в Донбассе, заинтересованы в продолжении войны, но им не удастся остановить движение власти к миру.
Националисты в четверг сорвали презентацию Национальной платформы применения и единства в Донбассе, которая должна была состояться в Киеве. В феврале запуск этой уже был отложен из-за обострения ситуации на востоке страны.
"Некоторым мир не нужен. Они хотят войны. Потому, что война — это бизнес и большие деньги. Они сорвали презентацию, но не остановят наше движение к миру. Мы продолжаем нашу работу и наш диалог", - написал Сивохо в Facebook.