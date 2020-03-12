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Сорвавшие конференцию по Донбассу не хотят мира, заявили в Киеве
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РИА Новости

Сорвавшие конференцию по Донбассу не хотят мира, заявили в Киеве

14:25 12.03.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСоветник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса Сергей Сивохо
Советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса Сергей Сивохо
© РИА Новости / Стрингер
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Советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса Сергей Сивохо. Архивное фото
КИЕВ, 12 мар - РИА Новости. Советник секретаря СНБО Украины Сергей Сивохо заявил, что те, кто сорвал презентацию платформы примирения в Донбассе, заинтересованы в продолжении войны, но им не удастся остановить движение власти к миру.
Националисты в четверг сорвали презентацию Национальной платформы применения и единства в Донбассе, которая должна была состояться в Киеве. В феврале запуск этой уже был отложен из-за обострения ситуации на востоке страны.
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"Некоторым мир не нужен. Они хотят войны. Потому, что война — это бизнес и большие деньги. Они сорвали презентацию, но не остановят наше движение к миру. Мы продолжаем нашу работу и наш диалог", - написал Сивохо в Facebook.
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ДонбассЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВ мире
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