Националисты напали на советника главы СНБО на конференции по Донбассу

По данным портала, через полчаса после начала мероприятия один из радикалов начал оскорблять Сивохо, называя его предателем.

После нескольких минут перепалки националисты обступили организатора конференции и начали толкать его к выходу, в результате чего он упал. Поднявшись, Сивохо беспрепятственно покинул здание.

В описании проекта, которое есть в распоряжении "Страна.uа", указано, что задача платформы — объединение правительственных инициатив и общественного сектора для разработки государственных политик. Она сосредоточена на построении диалога между мирными людьми на всей территории Украины, в том числе на временно неподконтрольных территориях. В создании дискуссионных площадок платформе будут помогать "амбассадоры" — люди, которые пользуются безоговорочным авторитетом с обеих сторон линии соприкосновения и могут объединить вокруг себя общество.