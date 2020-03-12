Националисты напали на советника главы СНБО на конференции по Донбассу

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Националисты напали на советника главы СНБО Украины Сергея Сивохо во время презентации Национальной платформы примирения и единства в Донбассе, сообщает "Страна.ua".
По данным портала, через полчаса после начала мероприятия один из радикалов начал оскорблять Сивохо, называя его предателем.
После нескольких минут перепалки националисты обступили организатора конференции и начали толкать его к выходу, в результате чего он упал. Поднявшись, Сивохо беспрепятственно покинул здание.
В описании проекта, которое есть в распоряжении "Страна.uа", указано, что задача платформы — объединение правительственных инициатив и общественного сектора для разработки государственных политик. Она сосредоточена на построении диалога между мирными людьми на всей территории Украины, в том числе на временно неподконтрольных территориях. В создании дискуссионных площадок платформе будут помогать "амбассадоры" — люди, которые пользуются безоговорочным авторитетом с обеих сторон линии соприкосновения и могут объединить вокруг себя общество.
Ранее глава МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики Наталья Никонорова сообщила, что по итогам очередного заседания контактной группы в Минске по Донбассу переговорщики условились о создании нового органа для выработки решений по политическому урегулированию конфликта, в рамках которого будет осуществляться прямой диалог между самопровозглашенными республиками Донбасса и Киевом.
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