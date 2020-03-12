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Ленинградская область
Ленинградская область
2020-03-12T14:21+0300
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Власти Ленобласти передали в лесничества новую пожарную технику
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РИА Новости

Власти Ленобласти передали в лесничества новую пожарную технику

14:21 12.03.2020
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы МЧС России
Сотрудники противопожарной службы МЧС России
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мар - РИА Новости. Работники 11 лесничеств Ленинградской области получили вторую партию лесопожарной техники, которая была закуплена в рамках национального проекта "Экология"; торжественную церемонию передачи техники провел губернатор региона Александр Дрозденко в рамках рабочей поездки во Всеволожский район.
В четверг лесничества региона были переданы еще 20 пожарных машин, бульдозеров, экскаваторов и тягачей получили. Всего на закупку пожарной ехники в рамках нацпроекта "Экология" в минувшем году области было выделено 188,3 миллиона рублей из федерального бюджета.
"Ленинградская область в 2019 году стала крупнейшим в России покупателем противопожарной техники. При сохранении объемов финансирования к завершению реализации нацпроекта "Экология" регион обновит парк лесной техники на 70%", — отметил Дрозденко.
Он сообщил, что в 2020 году в рамках федерального проекта "Сохранение лесов" нацпроекта "Экология" планируется закупить еще 28 единиц лесопожарной техники на сумму 98,7 миллиона рублей.
Губернатор Ленобласти также провел во Всеволожском районе рабочее совещание по подготовке к пожарному сезону 2020 года. Дрозденко подчеркнул, что в Ленинградской области сформирована эффективная система раннего обнаружения и тушения лесных пожаров: действуют 71 пожарно-химическая станция, личный состав которых в пожароопасный сезон достигает 700 человек, развивается система видеонаблюдения, насчитывающая уже 153 камеры и охватывающая более 90% территории региона. Координирует лесопожарные работы Региональный центр диспетчерского управления ЛОГКУ "Ленобллес".
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Ленинградская областьАлександр ДрозденкоЛенинградская областьОбщество
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