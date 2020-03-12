Власти Ленобласти передали в лесничества новую пожарную технику

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мар - РИА Новости. Работники 11 лесничеств Работники 11 лесничеств Ленинградской области получили вторую партию лесопожарной техники, которая была закуплена в рамках национального проекта "Экология"; торжественную церемонию передачи техники провел губернатор региона Александр Дрозденко в рамках рабочей поездки во Всеволожский район.

В четверг лесничества региона были переданы еще 20 пожарных машин, бульдозеров, экскаваторов и тягачей получили. Всего на закупку пожарной ехники в рамках нацпроекта "Экология" в минувшем году области было выделено 188,3 миллиона рублей из федерального бюджета.

"Ленинградская область в 2019 году стала крупнейшим в России покупателем противопожарной техники. При сохранении объемов финансирования к завершению реализации нацпроекта "Экология" регион обновит парк лесной техники на 70%", — отметил Дрозденко.

Он сообщил, что в 2020 году в рамках федерального проекта "Сохранение лесов" нацпроекта "Экология" планируется закупить еще 28 единиц лесопожарной техники на сумму 98,7 миллиона рублей.