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Республика Татарстан
Республика Татарстан
2020-03-12T13:28+0300
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Парламент Татарстана принял закон о поправках в Конституцию
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РИА Новости

Парламент Татарстана принял закон о поправках в Конституцию

13:28 12.03.2020
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкКонституция РФ
Конституция РФ
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
КАЗАНЬ, 12 мар - РИА Новости. Депутаты Госсовета Татарстана на заседании в четверг одобрили закон о поправках в Конституцию РФ, передает корреспондент РИА Новости.
Закон о поправке к Конституции РФ "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти" в среду был принят федеральным парламентом и направлен для рассмотрения в регионы. Предусмотрено, что документ будет считаться одобренным лишь после его поддержки двумя третями региональных парламентов, в противном случае вся процедура внесения поправок в конституцию будет прекращена. После этого Совфед вновь соберется на заседание 14 марта, чтобы утвердить решения регионов.
"Тема очень важная для страны… Прошу поддержать те изменения, которые внесены в конституцию", - сказал президент Татарстана Рустам Минниханов, обращаясь на заседании к депутатам парламента.
Как подчеркнул председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин, являющийся членом рабочей группы по подготовке изменений в конституцию, в ходе обсуждения поправок дискуссии были очень острые, предложения – весьма радикальные. И тот вариант, который принят Госдумой и предложен региональным парламентам для обсуждения, во многом исключает те крайности, которые предлагались в ходе обсуждения изменений в действующую конституцию.
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Вчера, 12:57Голосование по поправкам в Конституцию
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Первый президент Татарстана, госсоветник республики Минтимер Шаймиев отметил, что на нынешнем этапе в основной закон вносятся назревшие поправки, инициированные президентом РФ.
На заседании татарстанского парламента присутствовали 98 депутатов, за принятие закона о поправках проголосовали 78 из них.
Изменения основного закона посвящены новым требованиям, выдвигаемым к президенту, членам правительства и госчиновникам разного уровня, закрепляют социальные гарантии государства перед гражданами, меняют круг полномочий парламента, запрещают отчуждение федеральных территорий, устанавливают статус русского языка, а также упоминают бога в главе, посвященной преемственности развития российской государственности. Кроме того, поправки позволяют действующему президенту РФ вновь баллотироваться на этот пост в 2024 году.
Общероссийское голосование по законопроекту об изменении Конституции РФ пройдет 22 апреля, этот день будет нерабочим.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
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Республика ТатарстанКонституция РФФарид МухаметшинГосдума РФМинтимер ШаймиевРустам МиннихановРеспублика Татарстан (Татарстан)Политика
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