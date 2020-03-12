Парламент Татарстана принял закон о поправках в Конституцию

КАЗАНЬ, 12 мар - РИА Новости. Депутаты Госсовета Татарстана на заседании в четверг одобрили закон о поправках в Конституцию РФ, передает корреспондент РИА Новости.
Закон о поправке к Конституции РФ "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти" в среду был принят федеральным парламентом и направлен для рассмотрения в регионы. Предусмотрено, что документ будет считаться одобренным лишь после его поддержки двумя третями региональных парламентов, в противном случае вся процедура внесения поправок в конституцию будет прекращена. После этого Совфед вновь соберется на заседание 14 марта, чтобы утвердить решения регионов.
"Тема очень важная для страны… Прошу поддержать те изменения, которые внесены в конституцию", - сказал президент Татарстана Рустам Минниханов, обращаясь на заседании к депутатам парламента.
Как подчеркнул председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин, являющийся членом рабочей группы по подготовке изменений в конституцию, в ходе обсуждения поправок дискуссии были очень острые, предложения – весьма радикальные. И тот вариант, который принят Госдумой и предложен региональным парламентам для обсуждения, во многом исключает те крайности, которые предлагались в ходе обсуждения изменений в действующую конституцию.
Первый президент Татарстана, госсоветник республики Минтимер Шаймиев отметил, что на нынешнем этапе в основной закон вносятся назревшие поправки, инициированные президентом РФ.
На заседании татарстанского парламента присутствовали 98 депутатов, за принятие закона о поправках проголосовали 78 из них.
Изменения основного закона посвящены новым требованиям, выдвигаемым к президенту, членам правительства и госчиновникам разного уровня, закрепляют социальные гарантии государства перед гражданами, меняют круг полномочий парламента, запрещают отчуждение федеральных территорий, устанавливают статус русского языка, а также упоминают бога в главе, посвященной преемственности развития российской государственности. Кроме того, поправки позволяют действующему президенту РФ вновь баллотироваться на этот пост в 2024 году.
Общероссийское голосование по законопроекту об изменении Конституции РФ пройдет 22 апреля, этот день будет нерабочим.