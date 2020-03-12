В Кремле пояснили суть поправки о президентских сроках

"Норма об ограничении количества сроков остается в конституции, она не исчезает, и вот это изъятие для действующего президента оно носит разовый характер. Только в отношении действующего президента в связи с принимаемым пакетом поправок и, главное, в связи с ситуацией. Это была суть инициативы Терешковой", - сказал журналистам Песков.