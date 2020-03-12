В Кремле пояснили суть поправки о президентских сроках

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Норма об ограничении количества президентских сроков остается в Конституции, исключение для действующего президента носит разовый характер, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Норма об ограничении количества сроков остается в конституции, она не исчезает, и вот это изъятие для действующего президента оно носит разовый характер. Только в отношении действующего президента в связи с принимаемым пакетом поправок и, главное, в связи с ситуацией. Это была суть инициативы Терешковой", - сказал журналистам Песков.
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект об изменении Конституции РФ, в том числе с учетом поправки депутата от "Единой России" Терешковой, позволяющей действующему президенту участвовать в новых президентских выборах. В среду законопроект был принят депутатами в третьем чтении и одобрен Советом Федерации. Закон передан регионам для рассмотрения, часть субъектов федерации уже одобрили его.