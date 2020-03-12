Глава МИД Польши высказался за улучшение отношений с Россией

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Глава МИД Польши Яцек Чапутович заявил о важности улучшения отношений с Россией, выразив надежду, что странам удастся найти общий язык.
"Польша и Россия — соседние страны, и между нашими политиками и обществами должны существовать нормальные отношения. Сейчас эти отношения нельзя назвать хорошими, они напряженные, но мы хотели бы их улучшения", — отметил он в интервью РБК.
Чапутович подчеркнул, что заинтересован во встрече с главой российского МИД Сергеем Лавровым. Он допустил, что ее удастся провести до министерской сессии Совета Европы, намеченной на май.
"Есть еще время, чтобы договориться", — считает он.
"Мы хотели бы провести общий анализ документов, прийти к общему пониманию исторических фактов и наших взаимоотношений", — утверждает Чапутович.
Он отметил, что Польша не предъявляет России никаких условий для начала диалога по историческому примирению. Дипломат говорит о необходимости снизить накал исторических споров, предлагая предоставить возможность профессиональным историкам заниматься изучением документов и проверкой источников.
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