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Глава МИД Польши высказался за улучшение отношений с Россией
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РИА Новости

Глава МИД Польши высказался за улучшение отношений с Россией

04:40 12.03.2020 (обновлено: 10:55 12.03.2020)
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© AFP 2020 / Ida Guldbaek Arentsen/Ritzau ScanpixМинистр иностранных дел Польши Яцек Чапутович
Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович
© AFP 2020 / Ida Guldbaek Arentsen/Ritzau Scanpix
Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Глава МИД Польши Яцек Чапутович заявил о важности улучшения отношений с Россией, выразив надежду, что странам удастся найти общий язык.

"Польша и Россия — соседние страны, и между нашими политиками и обществами должны существовать нормальные отношения. Сейчас эти отношения нельзя назвать хорошими, они напряженные, но мы хотели бы их улучшения", — отметил он в интервью РБК.

Чапутович подчеркнул, что заинтересован во встрече с главой российского МИД Сергеем Лавровым. Он допустил, что ее удастся провести до министерской сессии Совета Европы, намеченной на май.

"Есть еще время, чтобы договориться", — считает он.

По словам польского дипломата, в Варшаве надеются на восстановление сотрудничества с Москвой в изучении истории, обращая внимание на то, что эта работа не должна стать заложницей попыток сделать из истории пропаганду.

"Мы хотели бы провести общий анализ документов, прийти к общему пониманию исторических фактов и наших взаимоотношений", — утверждает Чапутович.

Он отметил, что Польша не предъявляет России никаких условий для начала диалога по историческому примирению. Дипломат говорит о необходимости снизить накал исторических споров, предлагая предоставить возможность профессиональным историкам заниматься изучением документов и проверкой источников.
Накануне Чапутович заявил, что Советский Союз сыграл ведущую роль в победе над фашизмом. Дипломат отметил, что Варшава солидарна с позицией Москвы о вкладе СССР в завершение войны.
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75 лет Великой ПобедыВеликая Отечественная война (1941-1945)РоссияЯцек ЧапутовичВторая мировая война (1939-1945)Совет ЕвропыМИД ПольшиПольшаМоскваВаршаваВ мире
Популярные комментарии
Насколько я помню в этом году Евросоюз перестает дотировать Польшу. Вот она и ищет кому бы другому на шею сесть. Спасибо не надо.
12 марта, 04:55
Konstantin Novokshanov
19771002
Польша, получив пинка, решила вспомнить о соседстве? Вечные предали и страна с низкой социальной ответственностью. Кто ж вам теперь поверит?
12 марта, 04:55
ssggh
18670002
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