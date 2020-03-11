Глава МИД Польши признал решающую роль СССР в победе над фашизмом

"Мы признаем огромную, даже главную роль Советского Союза в победе над фашистской Германией, а также огромные жертвы его народов", — сказал он.

"Говоря простыми словами, это было соглашение Гитлера со Сталиным, на основании которого 17 сентября СССР напал на территорию Польши. Для нас эти вещи очевидны, но российское общество до конца их не осознает", — цитирует его РБК.