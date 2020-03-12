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Назван срок, за который можно накопить на автомобиль в России
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РИА Новости

Назван срок, за который можно накопить на автомобиль в России

03:52 12.03.2020 (обновлено: 10:53 12.03.2020)
11734
© РИА Новости / Михаил Мордасов / Перейти в фотобанкПосетительница осматривает автомобиль в автосалоне
Посетительница осматривает автомобиль в автосалоне
© РИА Новости / Михаил Мордасов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Российской семье в среднем потребуется почти год, чтобы накопить на автомобиль, если на это будет выделен доход одного человека. Об этом пишет "Российская газета" со ссылкой на исследование "Авито Авто".
Как выяснили эксперты, изучив ситуацию в 23 городах, в начале текущего года средняя стоимость автомобиля на вторичном рынке составляла 429 тысяч рублей при средней зарплате в 39 тысяч рублей. Таким образом, для того чтобы накопить на машину, человеку нужно 11 месяцев.
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При этом в некоторых российских городах этот срок немного меньше, чем в других. Так, в Омске накопить на транспортное средство можно в среднем за десять месяцев. В Санкт-Петербурге придется откладывать на приобретение авто чуть меньше года.
Дольше всего копить приходится жителям Иркутска, где срок накопления составляет 15 месяцев. Жителям Ростова-на-Дону, Краснодара и Самары на накопление потребуется 14 месяцев.
Что касается стоимости автомобилей в разных городах, то самые доступные машины продаются в Омске — 351 тысяча рублей, а также в Ульяновске — 369 тысяч рублей.
Наиболее высокие цены на автомобиль отмечены в Москве — примерно 700 тысяч рублей.
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РоссияКраснодарАвтомобилиМоскваСамараУльяновскИркутскРостов-на-ДонуСанкт-ПетербургЭкономика
Популярные комментарии
И где берут среднию 39тр??? 15-17 средняя в реале зп.
12 марта, 05:19
ttolnov123
8932008
в какой срок? да ни в какой! 39 тысяч рублей раздели на три потом отними налоги коммуналку и воооот потом считай срок
12 марта, 05:29
улан пятничный
7930004
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