Случаи пандемий в мире в XX веке

Пандеми́я (от греч. πάνδημος — всеобщий, всенародный) — крупномасштабная эпидемия, которая может охватывать всю страну, несколько соседних стран и даже континенты. Характерны очень большое число заболевших (нередко до нескольких миллионов человек) и длительность (от года до десятков лет).