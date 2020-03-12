Случаи пандемий в мире в XX веке

Пандеми́я (от греч. πάνδημος — всеобщий, всенародный) — крупномасштабная эпидемия, которая может охватывать всю страну, несколько соседних стран и даже континенты. Характерны очень большое число заболевших (нередко до нескольких миллионов человек) и длительность (от года до десятков лет).
Определение эпидемии и пандемии несколько расплывчато. Эпидемия — это увеличение числа случаев заболевания, пандемия — это заболевание, которое затронуло много стран и континентов.
Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) не уточняют официально, какое количество стран должно пострадать от вируса, чтобы официально была объявлена пандемия.
В качестве примера приводится пандемия гриппа, которая может возникнуть, когда появляется новый вирус гриппа и распространяется по всему миру, так как большинство людей не обладают иммунитетом.
С начала XX века человечество пережило несколько пандемий. Самая сильная из известных — пандемия гриппа — распространилась в 1918-1920 годах и унесла более 20 миллионов жизней. "Испанка" была вызвана вирусом H1N1. От нее пострадало от 20% до 40% населения Земли. Пандемией были охвачены Испания, Швейцария, Португалия, Сербия, Греция, Англия, Германия, Дания, страны Скандинавии, Северной Африки и другие государства.
Во время пандемий 1957 года ("Азиатский грипп") и 1968 года ("Гонконгский грипп") погибли более 1,5 миллионов человек, а экономический ущерб составил около 32 миллиардов долларов.
В 2002-2003 годах в ряде стран Юго-Восточной Азии распространилась атипичная пневмония. По данным ВОЗ, за это время в 30 странах мира было зарегистрировано 8436 случаев заболевания SARS, более чем 900 умерших, наибольшее число жертв было зафиксировано в материковом Китае (348) и в Гонконге (298). Летальные исходы были отмечены также в Сингапуре, Канаде, Тайване, Вьетнаме, Малайзии, Таиланде и на Филиппинах. Один случай атипичной пневмонии был зарегистрирован и в России — в Амурской области.
В 2003-2005 годах вирус H5N1 вызвал сильнейшую в истории вспышку птичьего мора. По данным ВОЗ, с 2003 года вирусом H5N1 заразились 389 человек в 15 странах мира, 246 случаев привели к летальному исходу. Большинство случаев заражения происходили при прямом контакте с инфицированными птицами.
В апреле 2009 года были подтверждены первые случаи инфицирования людей новым вирусом H1N1 (свиной грипп). Анализ лабораторных образцов показал, что новый вирус ранее никогда не циркулировал среди людей. Это вирус животного происхождения с уникальным смешением генов вирусов гриппа свиней, птиц и человека. От пандемии в 2009-2010 годах умерли более 2600 человек.
В конце декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV.
11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии нового коронавируса. На данный момент общее количество заражений COVID-19 в мире составляет 118 тысяч человек в 114 странах. По данным ВОЗ, умер 4291 заболевший. В России зарегистрированы 28 случаев коронавирусной инфекции, из них 25 у россиян, вернувшихся из Италии, два — у граждан Китая, один — у гражданина Италии.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников